HSG Friedrichshafen-Fischbach gewinnt kampflos gegen Vogt

Das Bezirksliga-Derby zwischen der HSG Friedrichshafen-Fischbach und dem HCL Vogt musste kurzfristig abgesagt werden. Grund war eine Krankheitswelle bei den Vogter Handballern. Der Tabellenletzte informierte die Häfler am Freitagabend über den Nichtantritt – weniger als 24 Stunden vor der geplanten Partie am Samstag um 20.15 Uhr. Aufgrund der Kurzfristigkeit – eine Absage muss laut den Regularien des Handballverbandes Württemberg (HVW) drei Tage vorher erfolgen – bekommt Friedrichshafen-Fischbach die zwei Punkte gutgeschrieben.

Jahresabschluss am kommenden Samstag

„Das Ding ist durch“, bestätigte der HSG-Vorsitzende Ingo Ortlieb den kampflosen Sieg der Blisshards. Mit diesen zwei Punkten setzt sich der Landesliga-Absteiger in der Tabelle weiter im vorderen Mittelfeld fest und kann nun mit einem Erfolg im kommenden Auswärtsspiel beim HV RW Laupheim II (Samstag, 17.15 Uhr) mit den besser platzierten Teams SG Ulm-Wiblingen (Rang vier) und HSG Langenau/Elchingen II (Rang fünf) gleichziehen.

Auch für den HCL Vogt steht in diesem Jahr noch eine Partie auf dem Programm. Und zwar eine sehr wichtige: Das Schlusslicht der Bezirksliga trifft am Samstag um 20 Uhr in der heimischen Allgäutorhalle auf den TV Gerhausen II. Der Gegner steht auf dem vorletzten Rang, der durchaus für den Klassenerhalt reichen könnte. Nach der Absage des Derbys in Friedrichshafen gilt es für Vogt nun aber erst einmal, überhaupt eine Mannschaft zu stellen.