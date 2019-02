Die Herren I der HSG Friedrichshafen-Fischbach sind nach einem verdienten 38:30-Heimerfolg am Wochenende gegen den SC Lehr nun erster Verfolger von Spitzenreiter TSV 1848 Bad Saulgau. Dabei neutralisierten sich die Hausherren und ihr Gegner in der Häfler Bodenseesporthalle zunächst. Mit zunehmender Spieldauer hatten die Gäste jedoch so ihre Probleme mit dem Häfler Tempospiel.

Dabei drückten beide Teams von Beginn an mächtig aufs Gaspedal. Während Friedrichshafen-Fischbach in der Abwehr mitunter noch nicht richtig sortiert war, setzt Lehr die ersten Akzente und lag in der vierten Minute mit 4:2 vorne. Bis zur 19. Minute entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Hüben wie drüben fand der Ball relativ problemlos den Weg in die Maschen, sodass es 12:12-Unentschieden stand.

Mit vier Treffern in Serie – je zweimal trafen Stefan Dohrn und Julian Fischinger – setzte sich die Häfler Spielgemeinschaft in der Folge etwas ab und war nun richtig im Spiel: Die Defensive stand, die Spielzüge klappten, das Gegenstoßspiel zeigte die gewünschte Wirkung. Folgerichtig verteidigten die Gastgeber ihren Vorsprung und nahmen eine 19:14-Halbzeitführung mit in die Kabine.

Im Angriff kaum zu bremsen

Auch im zweiten Durchgang waren Stefan Dohrn, Klemen Kotnik und ihre Mitspieler in der Offensive kaum zu bremsen und kamen auch von den Außenpositionen besondere durch Julian Fischinger und Silas Witzemann zum Torerfolg. Als die Mannschaft von HSG-Cheftrainer Rolf Nothelfer mit 27:19 führte (38.), glaubten die Häfler Fans nicht mehr daran, dass die Partie noch einmal kippen könnte. Und das sollte auch nicht passieren, weil Friedrichshafen-Fischbach, in dessen Reihen nun Enrico Göser für David Pietsch das Tor hütete, bei jedem noch so kleinen Zwischenhoch des Kontrahenten eine passende Antwort parat hatte.

34:24 lag die HSG FF I zehn Minuten vor dem Abpfiff vorne und ließ selbst in der Schlussphase die Zügel nicht schleifen – obwohl man das Tempo nun etwas gedrosselt hatte und Cedric Sander im SCL-Trikot Stefan Dohrn konsequent in Manndeckung genommen hatte. Am Ende gewann der neue Tabellenzweite gegen Simon Schmiedel (zehn Tore, davon vier von vier Siebenmetern) und Co. verdient mit 38:30 und konnte dabei einen kleinen Schönheitsfehler locker verschmerzen, als Niclas Lunkwitz einen Strafwurf nach der Schlusssirene nur an die Latte zimmerte.

„Meine Mannschaft war total motiviert und hat in der ersten und zweiten Welle ein unglaubliches Tempo auf die Platte gebracht“, freute sich Nothelfer. „Wir haben auf allen Positionen überzeugen können. Ich bin richtig zufrieden.“