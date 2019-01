HSG fiebert erstem Härtetest des neuen Jahres entgegen

Die HSG Friedrichshafen-Fischbach hat auch zum Start des neuen Jahres an einer jahrelangen Tradition festgehalten. Bereits zum 69. Mal laden die Häfler Handballer zum Dreikönigsturnier ein, das am Sonntag, 6. Januar, ab 10 Uhr in der Häfler Bodenseesporthalle ausgespielt wird.

Insgesamt acht Mannschaften haben gemeldet, sodass die Zuschauer und Handballfans am Dreikönigstag zahlreiche spannende Spiele erwarten dürfen. „Ich freue mich, dass wir im Jahr vor der 70. Auflage wieder eine Damenkonkurrenz, die einige spannende Partien verspricht, auf die Beine stellen konnten“, blickt HSG-Vorstand Ingo Ortlieb im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ auf das Turniergeschehen am Sonntag voraus und ergänzt: „Bei den Herren haben wir mit dem TuS Steißlingen den Vorjahressieger, der meiner Meinung nach auch dieses Mal klarer Favorit ist, gewinnen können.“

Sowohl der Damen- als auch der Herrenwettbewerb werden im Modus „jeder gegen jeden“ ausgespielt. Eine Ansetzung dauert einmal 35 Minuten, bei der eine Auszeit erlaubt ist. Neben den Steißlingern, die in der Baden-Württemberg-Oberliga beheimatet sind, haben die MTG Wangen (Württembergliga Süd) und der TV Immenstadt aus der Landesliga Bayern gemeldet.

Die Damenkonkurrenz, die ins Rennen geht, setzt sich aus den Wangener Damen (Landesliga), dem Ligakonkurrenten TV Weingarten und dem SV Allensbach III, der in der Südbadenliga antritt, zusammen. In beiden Wettbewerben komplettieren die Bezirksligateams des Ausrichters das Teilnehmerfeld. Bei Punktgleichheit entscheidet am Turniersonntag das Torverhältnis über die Platzierung.

Das erste Spiel bestreiten die HSG-Damen gegen die Gäste aus Weingarten, das Duell zwischen den MTG-Herren und Steißlingen (Anwurf: 17.20 Uhr) schließt die 69. Auflage des Handballturniers ab.