HSG FF landet 26:14-Kantersieg

Die Herren I der HSG Friedrichshafen-Fischbach haben sich mit einem klaren Heimerfolg in die Weihnachtspause verabschiedet. Beim 26:14-Erfolg gegen den HcB Lauterach am Sasmtagabend wussten der Handball-Bezirksligist vom See insbesondere in der Defensive zu überzeugen. Dabei hatte die HSG FF zunächst ein paar Probleme.

Denn die Gäste aus Vorarlberg nahmen Stefan Dohrn, Klemen Kotnik und Markus Schöberl – die eigentlich für Torgefahr aus dem Häfler Rückraum sorgen sollten – sofort abwechselnd aus dem Spiel, sodass sich, auch aufgrund der einen oder anderen Zeitstrafe gegen Friedrichshafen-Fischbach, eine torarme Partie auf Augenhöhe entwickelte (4:4, 14.).

Erst, nachdem sich bei Lauterach der eine oder andere Ballverlust und technische Fehler einschlichen und Enrico Göser einige Würfe entschärfte, zog die Mannschaft von HSG-Coach Rolf Nothelfer mit zunehmender Spieldauer auf und davon. 12:7 lagen die Häfler Handballer, sehr zur Freude der Zuschauer auf fast vollbesetzten Rängen, vorne und sollten auch in Halbzeit zwei die bessere Mannschaft sein.

Glänzend parierende Torhüter

Dies lag daran, dass die Häfler Defensive um den bärenstarken David Pietsch – der zur zweiten Halbzeit für den ebenfalls glänzend aufgelegten Enrico Göser gekommen war – das Tor phasenweise vernagelte und bei den dezimierten Lauterachern ein paar konditionelle Probleme nicht zu übersehen waren. Zudem war Sebastian Winsauer im Zweikampf gegen Silas Witzemann bereits nach 37 Minuten etwas zu spät gekommen und sah dafür die Rote Karte. Folgerichtig vergrößerte Friedrichshafen-Fischbach den Vorsprung relativ mühelos und bog zehn Minuten vor dem Abpfiff zum 19:11-Zwischenstand auf die Siegerstraße ein. Und das, obwohl den Gastgebern im Abschlussnach wie vor nicht alles gelingen wollte. Am Ende gewann die Häfler Spielgemeinschaft auch in dieser Höhe verdient mit 26:14, nahm erfolgreich Revanche für das enttäuschende 21:21-Unentschieden aus der Vorwoche und feierte somit einen gelungenen Abschied aus der altehrwürdigen Fischbacher Sporthalle, die ab Mitte Januar 2019 den Abrissbaggern zum Opfer fällt.

„Wir haben insbesondere in der Abwehr im Zusammenspiel mit beiden Torhütern ein richtig gutes Spiel gemacht“, sagte Nothelfer, der bei seinem Team Verbesserungspotenzial sieht: „Im Angriff hatten wir, auch bedingt durch die Manndeckung gegen mehrere Spieler, nach wie vor zu wenig Variabilität drin. Daran müssen wir eben nach der Weihnachtspause noch arbeiten.“