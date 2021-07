Hotzenplotz und Pippi auf der Puppenbühne

In Kooperation mit dem Berliner Puppentheater gastiert Cinderellas & Strombolis Marionettentheater vom 26. August bis 5. September wieder auf der Festivalwiese Friedrichshafen an der Teuringer Straße 56 (gegenüber Lidl). Zu sehen sind beliebte Kinderbuchklassiker. Markante Figuren und wunderschöne handgemalte Kulissen runden dieses Live-Erlebnis ab, dass für Kinder ab zwei Jahren geeignet ist, teilt das Marionettentheater mit. Die Termine: Donnerstag, 26. August, 15 und 17 Uhr: „Der kleine Rabe Socke“; Freitag, 27. August, 15 und 17 Uhr: „Pettersson und Findus“; Samstag, 28. August, 15 und 17 Uhr: „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“; Sonntag, 29. August, 11 Uhr: „Pippi in Taka-Tuka-Land“; Dienstag, 31. August, 15 und 17 Uhr: „Pettersson und Findus“; Mttwoch., 1. September, 15 und 17 Uhr: „Pippi Langstrumpf in der Villa Kunterbunt“; Donnerstag, 2. September, 15 und 17 Uhr: „Der kleine König“; Freitag, 3. September, 15 und 17 Uhr: „Die Biene Maja“; Samstag, 4. September, 11 Uhr, sowie Sonntag, 5. September, 11 und 15 Uhr: „Familie Wutz"“.

Außerhalb der Sitzplätze besteht Maskenpflicht, ein Test ist nicht erforderlich. Das Zelt wird durchgehend belüftet, die Seitenwände bleiben geöffnet.

Der Eintritt kostet acht Euro. Die Ticketreservierung erfolgt telefonisch unter der Nummer 0176 / 21982097 oder per E- Mail an: marionettentheater-stromboli@web.de