Hotelgast randaliert und schubst 72-jährige Dame zu Boden

Ein holländischer Hotelgast hat in der Nacht zum 1. Mai in einem Hotel in der Überlinger Straße in Bodman-Ludwigshafen nicht nur das Hotelpersonal und die anderen Hotelgäste durch Randale auf sich aufmerksam gemacht.

So wurde der Polizei gegen 0.50 Uhr über Notruf mitgeteilt, dass der Hotelgast offenbar völlig außer Kontrolle ist. Der Mann habe unter anderem den Feueralarm ausgelöst, hieß es am Telefon. Als die erste Streife vor Ort eintraf, wurden die Beamten gerade noch Zeuge, wie der nicht unerheblich alkoholisierte 56-jährige holländische Gast, einer 72-jährigen Dame in einem Streitgespräch eine Brille aus der Hand riss und die Frau im selben Augenblick zu Boden stieß.

Frau erleidet Nasenbeinbruch

Nach ersten Erkenntnissen zog sich die Geschädigte hierbei einen Nasenbeinbruch zu. Da weitere Störungen durch den Holländer zu erwarten waren, musste er im Gewahrsam der Polizei ausnüchtern.