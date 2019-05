Hotelfachfrau Alina Kellner Dehoga-Jugendmeisterin

Gleich zwei Azubis des Ringhotels Krone Schnetzenhausen sind bei den diesjährigen Dehoga-Jugendmeisterschaften, die am 8. und 9. Mai in der Landesberufsschule Villingen-Schwenningen stattfanden, in die Endrunde gekommen: Alina Kellner aus Tettnang ist als Hotelfachfrau erste Siegerin geworden und Daniel Wocher aus Langenargen hat im Bereich Hotelfachmann den vierten Platz erreicht, teilt das Hotel Krone mit.

Die Dehoga-Jugendmeisterschaften für Auszubildende im dritten Lehrjahr sind laut der Pressemitteilung der größte Nachwuchswettbewerb für das Gastgewerbe in Baden-Württemberg und zugleich quasi ein Testlauf für die Abschlussprüfung, die jetzt begonnen hat. Mehr als 100 Nachwuchskräfte aus Baden-Württemberg haben teilgenommen, die besten acht in den Bereichen Koch, Restaurantfachmann, Hotelfachmann sowie Fachmann für Systemgastronomie und Fachkraft im Gastgewerbe sind jeweils in einem Vorentscheid in die Endrunde gekommen. Dort wurden Aufgaben wie Computeranwendung oder ein Check-in auf Englisch ebenso gefordert wie die Herstellung eines Blumengestecks, das fachgerechte Eindecken und der Service am Tisch. Alina Kellner freut sich schon auf die im September in Bonn stattfindende Deutsche Meisterschaft. Davor lädt die Dehoga Baden-Württemberg die Landessieger zu einem einwöchigen Intensiv-Trainingskurs nach Villingen-Schwenningen. Die normalen Abschlussprüfungen sind bis dahin bereits abgeschlossen.

Viel Unterstützung

„Das Haus ist total stolz“, sagen Hotelchef Guido Rueß und seine Schwester Diana Möller zum Erfolg ihrer Azubis. Sie könnten zwar zur Teilnahme motivieren, aber den letzten Schritt müssten die Azubis selbst tun. Alina Kellner wiederum ist dankbar für die Chance zur Teilnahme am Wettbewerb: „Wir erfahren so viel Unterstützung, man bekommt so viel Verantwortung übertragen, auch so etwas wie den Azubitag bekommt man nur hier – ich bin dankbar, hier zu sein.“ Und Daniel Wocher fügt hinzu, dass unter den Azubis ein so entspanntes Verhältnis herrsche, dass sie sich über den Erfolg der beiden mitfreuen und Vorbilder in ihnen sehen.