Hospizdienst informiert über seine Arbeit

„Leben im Sterben“ heißt das diesjährige Motto der Woche für das Leben von Samstag, 17., bis Samstag, 24. April. Der Ambulante Hospizdienst Friedrichshafen nimmt laut Pressemitteilung das Thema dieser Woche auf und informiert am Samstag, 17. April über seine Arbeit. Von 10 Uhr bis 13 Uhr sind Mitarbeiterinnen auf dem Schlemmermarkt am Adenauerplatz mit ihrem Informationsstand anwesend. Sie informieren über die Hospizarbeit in Friedrichshafen und die Ziele der Hospizbewegung.

„Sterben gehört zum Leben“, so die Koordinatorin des Ambulanten Hospizdienstes Friedrichshafen, Birgitta Radau. „Schwerstkranken und sterbenden Menschen diese letzte Zeit ihres Lebens so würdig wie möglich zu gestalten, dafür sind wir seit nunmehr 30 Jahren da.“

Meinung bilden

Vor dem Hintergrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2020 zum Thema „Assistierter Suizid“ ist es wichtig, sich eine Meinung zu bilden und sich gut über die Angebote des Hospizdienstes zu informieren. Denn „mit unserer Arbeit können wir viele Ängste am Lebensende nehmen, etwa die Angst vor dem Alleinsein, die Angst vor Schmerzen und davor, anderen zur Last fallen.“

„Wir vom Hospizdienst Friedrichshafen begegnen diesen Ängsten ganz praktisch, indem wir für die Betroffenen und ihre Angehörigen da sind und für die notwendige Hilfe sorgen,“ so Radau. Am Montag, 19. April, beginnt ein weiterer kostenloser Online-Kurs „Letzte Hilfe“. Dauer von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Eine Anmeldung ist per E-Mail an isabel.roemer@stiftung-liebenau.de möglich.