Hoppel und Bürste bringen Kinder in Bewegung

Gute Kontakte sind wichtig. Deshalb haben sich Tina Seebök, Jasmin Haller und Roxana Flintrop von der Sportkreisjugend im Sportkreis Bodensee (SKJ) mit Kreisjugendreferent Paul Fischer getroffen und ausgetauscht.

Paul Fischer stellte das Projekt „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ vor, an dem der Bodenseekreis als einer von 18 Landkreisen in Deutschland teilnimmt. Zwei festangestellte Projektleiterinnen unterstützen Vereine und Institutionen bei Aktionen, deren Schwerpunkt auf jungem Engagement liegt.

„Das wäre ideal für einen Jugendleitertag“, sind sich die drei SKJ-Vertreterinnen einig. Dabei könnten sich die Nachwuchsverantwortlichen in den Sportvereinen kennenlernen, austauschen und wichtigen Input für ihre weitere Jugendarbeit erhalten.

Die Sportkreisjugend will in diesem Jahr wieder auf der IBO Frühjahrsmesse vertreten sein und mit einem weiteren Projekt durchstarten. „Hoppel und Bürste“ heißt das Bewegungsprogramm der Württembergischen Sportjugend (WSJ), bei dem der Hase „Hoppel“ und der Igel „Bürste“ das Bewegungsvermögen von Kindergartenkinder fördern. Nach den Übungen an sechs unterschiedlichen Stationen erhalten die Jungen und Mädchen ein Mini-Sportabzeichen. „Sobald unser Konzept steht, treten wir an die Kindergärten heran“, kündigt Sportkreisjugendleiterin Tina Sebök an. Interessierte Einrichtungen können sich per E-Mail bei der SKJ (geschaeftsstelle@sportkreis-bodensee.de) melden.