Mit einer Luftballonaktion an der Freitreppe haben rund zwei Dutzend Homosexuelle am Dienstag mehr Toleranz und Akzeptanz gegenüber Homosexuellen gefordert. Bundesweit trafen sich Tausende Homosexuelle zum „Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie“, nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 17. Mai 1990 beschlossen hatte, Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten zu streichen. Daraufhin wurde dieser Tag zum Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie ausgerufen. Als Zeichen für mehr Toleranz ließen die Homosexuellen an der Uferpromenade kurz vor Sonnenuntergang dutzende bunte Luftballons in die Luft steigen, jeweils versehen mit einem Wunsch auf einem Zettel.