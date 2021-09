Holzzaun mutwillig beschädigt

Zwei unbekannte Männer haben in der Straße Am Sportpark am Montag gegen 21.15 Uhr gegen Holzzäune getreten und diese dadurch zerstört. Ein Zeuge war auf die Randalierer aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Die Tatverdächtigen, die als 18 bis 23 Jahre alt beschrieben wurden, konnten nicht mehr angetroffen werden. Einer der Männer trug einen grauen Pullover, eine blaue Steppweste, eine blaue Jeans und weiße Turnschuhe. Der Andere war mit einem weißen Pullover, einer schwarzen Steppweste, einer schwarzen Hose und weißen Schuhen bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.