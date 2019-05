Zu einem Brandeinsatz in den Seewald sind die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen sowie die Polizei am Mittwochvormittag ausgerückt. Im Laufe der Nacht oder des frühen Morgens war in der Nähe des Klärwerks eine von Waldarbeitern benutzte Holzhütte aus bislang nicht geklärten Gründen in Brand geraten und vollständig niedergebrannt. Verletzt wurde niemand, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.