Holpriges Pflaster in Friedrichshafen macht Seniorin das Leben schwer

Brigitte Abt meidet inzwischen die Innenstadt Friedrichshafens. Die 74-Jährige ist gesundheitlich angeschlagen und deshalb in ihrer Mobilität eingeschränkt. Sie ist entweder mit einem Rollator oder einem kleinen Elektromobil mit vier Rädern unterwegs.

Beide Fortbewegungsarten haben beim Besuch der Innenstadt aber ihre Tücken – denn das Kopfsteinpflaster schüttelt Brigitte Abts „Fahrzeuge“ ordentlich durch. Die Seniorin würde sich mehr Barrierefreiheit wünschen, die Stadt verweist auf Verbesserungen, die aber nur abschnittsweise erfolgen können.

Wenn Brigitte Abt am Romanshorner Platz aus dem Stadtbus steigt, weiß sie sofort, wo es für sie lang geht. Sie zeigt an diesem Tag, warum sie die Innenstadt normalerweise meidet. Sie bewegt sich mit ihrem Rollator zielsicher an einer flachen Stelle von der Bushaltestelle herunter und schiebt die Gehhilfe in Richtung Edeka und Unterführung zur Innenstadt. Dabei achtet sie darauf, nur dort zu gehen, wo glatter Plattenbelag verlegt ist. „Den gibt es aber nicht überall“, sagt sie.

An manchen Stellen sind die Lücken besonders groß

Deshalb muss die Seniorin zwangsläufig auch Kopfsteinpflaster passieren. „Das geht in die Arme und ist sehr anstrengend für mich“, erklärt die 74-Jährige. Um längere Strecken zurückzulegen, muss sie deshalb zwischendurch Pausen einlegen. Und das holprige Fortbewegen sorgt noch für weitere Probleme: „Wenn ich auf dem Wochenmarkt unterwegs war, ist mir deshalb schon öfter mein Korb vom Rollator gefallen“, sagt sie.

Lücken so breit wie der Rollator-Reifen: An manchen Stellen ist die Gefahr, hängen zu bleiben, besonders groß, findet Brigitte Abt. (Foto: Florian Peking)

Besonders breite und tiefe Lücken im Kopfsteinpflaster gibt es beispielsweise nahe des Modegeschäfts C&A. (Foto: Florian Peking)

An manchen Stellen tun sich zudem besonders große Lücken im Kopfsteinpflaster auf. Beim Gang durch die Innenstadt zeigt Brigitte Abt als Beispiel eine entsprechende Stelle in der Nähe des Bekleidungsgeschäfts C&A. Noch schlimmer werde es im Winter, wenn die Steine zusätzlich noch rutschig seien, so Abt. „Ich vermeide es, in die Stadt zu gehen. Und ich kenne viele, denen es auch so geht“, berichtet sie.

Eine wirkliche Verbesserung kann es nach Ansicht von Brigitte Abt nur durch zusätzliche Flächen aus glatten Platten geben. Ein Vorhaben, dessen Umsetzung laut Stadtverwaltung aber wenig realistisch ist, wie Sprecherin Andrea Kreuzer auf Anfrage erklärt. Man beschränke sich dabei auf die „Hauptrouten“ und entlang der Geschäftsgebäude gebe es bereits einen glatten Plattenbelag, sagt sie.

Stadt füllt die Lücken mit Kunstharz

Stattdessen setzt die Stadt auf eine andere Lösung: „Unser Ziel ist es, die Fugen mit Kunstharzfugenmaterial zu verfugen. In einigen Abschnitten in der Innenstadt wurde dies bereits durchgeführt“, berichtet Andrea Kreuzer. Lücken, die so bis zur Oberkante verfugt seien, seien weniger uneben.

Größe Lücken im Bodenbelag erschweren für Brigitte Abt das Schieben ihres Rollators. (Foto: Florian Peking)

„Da es in der Innenstadt große Fläche mit Natursteinpflaster gibt, kann dies nur abschnittweise erfolgen“, so Kreuzer. Brigitte Abt hält von dieser Strategie aber wenig. Auch die Fortbewegung über derart verfugtes Pflaster sei noch holprig und anstrengend, weil es nicht eben genug sei, sagt sie.

Die Seniorin hofft deshalb, dass die Verantwortlichen zumindest bei Stellen in der Innenstadt, die grundsätzlich verändert werden, mehr auf ebenen Untergrund achten – etwa bei der Umgestaltung des Adenauerplatzes. Doch hier winkt die Stadt ab: „Der auf dem Adenauerplatz geplante Baumhain ist über die Nordseite barrierefrei erreichbar. Auf der restlichen Platzfläche bleibt das vorhandene Pflaster allerdings bestehen“, erläutert Andrea Kreuzer.

Kopfsteinpflaster wird regelmäßig kontrolliert

Die Entscheidung für das Natursteinpflaster in der gesamten Innenstadt sei „damals im Kontext eines Wettbewerbs erfolgt“, so die Sprecherin. Den Verantwortlichen sei bewusst, dass es sich dabei um einen Bodenbelag handele, der „etwas uneben“ ist.

„Die Flächen in der Innenstadt werden regelmäßig wöchentlich durch die Stadt kontrolliert. Wenn Stellen festgestellt werden, bei denen Handlungsbedarf besteht, werden diese kurzfristig behoben“, sagt Kreuzer. Sprich: Fallen zu große Lücken auf, werden sie repariert.

Zudem gebe es regelmäßige Treffen und Begehungen mit Freddy Pfleiderer, dem Behindertenbeauftragten bei der Stadt, in denen problematische Stellen angesprochen und Lösungen diskutiert werden. Und: Bürger könnten Freddy Pfleiderer jederzeit Stellen melden, bei denen mehr Barrierefreiheit nötig wäre, so die Sprecherin. Mehr dazu lesen sie HIER.