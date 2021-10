Hohe Auszeichnung für den Kirchenchor St. Maria Jettenhausen

Die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen und Landtagsabgeordnete, Nicole Razavi, hat beim Landes-Musik-Festival in Neresheim in Vertretung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann 37 Vereine der Amateurmusik aus Baden-Württemberg mit der Conradin Kreutzer-Tafel geehrt (22 Gesang- und 15 Musikvereine). Darunter waren auch 23 Vereine, die im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht ausgezeichnet werden konnten. Als einer von drei geehrten Vereinen aus dem Bodenseekreis durften Christa Gindele und Eduard Hager die Ehrung für den Kirchenchor St. Maria aus Jettenhausen in Empfang nehmen. Mindestens 150 Vereinsjahre mussten die zu ehrenden Vereine nachweisen und bereits mit der Zelter-Plakette (Chöre) oder Pro-Musica-Plakette (Musikvereine) geehrt sein, beim Jettenhauser Chor waren es im Jahr 2020 bereits 160 Jahre des Bestehens. Schon im Juli vergangenen Jahres sollte die Übergabe der Auszeichnung bei der Landesgartenschau Überlingen stattfinden, musste aber coronabedingt viermal verschoben werden. Die nach dem 1780 in Meßkirch geborenen Komponisten und Hofkapellmeister Conradin Kreutzer benannte Auszeichnung der Amateurmusik wird von der Landesregierung seit 1998 jährlich an Vereine verliehen, die sich durch ihr Wirken künstlerische und kulturelle Verdienste um die Pflege der Amateurmusik erworben haben. Foto: Dan Franke