Hofreiter spricht mit Hahn und Fridays for Future

In einem moderierten Gespräch diskutieren Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der Bundestagsfraktion von Bündnis90/Die Grünen, Vertreter von Fridays For Future Bodenseekreis und Martin Hahn, Landtagskandidat der Grünen für den Wahlkreis Bodensee, über den wirtschaftlichen klimaverträglichen Neustart nach der Pandemie. Los geht’s am Freitag, 12. Februar, um 19 Uhr. Das Gespräch wird live auf die Facebook- Seite von Martin Hahn gestreamt. Moderieren wird Frank Labitzke von den Grünen in Friedrichshafen.

Die Konjunktur wird, sobald es die Infektionszahlen zulassen, Anschub benötigen, schreiben die Grünen. Darüber hinaus brauche es eine langfristig angelegte Offensive für Investitionen, Innovationen und Modernisierung. Mit 500 Milliarden Euro wollen die Grünen nicht nur raus aus der Krise, sondern gleichzeitig den Klimaschutz voranbringen, die Infrastrukturen der Zukunft schaffen und Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit sichern.