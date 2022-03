Hoffnung als Motto des diesjährigen Weltgebetstages

Termine der Weltgebetstag-Gottesdienste am Freitag, 4. März, in Friedrichshafen und im Bodenseekreis:

Hoffnung - derzeit brauchen sie wohl besonders viele. Das Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ des diesjährigen Weltgebetstages fügt sich in die Geschehnisse der vergangenen Tage. Für Hoffnungssuchende oder generell Interessierte sind am Freitag, 4. März, mehrere Gottesdienste in Friedrichshafen, heißt es in einer Mitteilung.

Menschen in über 150 Ländern feiern an diesem Tag - vorbereitet wurde das Leitwort von Frauen aus England, Wales und Nordirland. Sie laden dazu ein, den Spuren der Hoffnung nachzugehen und erzählen von ihrem Land, seiner Geschichte und der multiethnischen, -kulturellen sowie -religiösen Gesellschaft, heißt es weiter. Anhand der Schicksale dreier Frauen kommen auch die Themen Armut, Einsamkeit und Missbrauch zur Sprache.

Viele Konfessionen und Altersgruppen

31 Frauen aus 18 verschiedenen christlichen Konfessionen und Kirchen haben die Gebete, Gedanken und Lieder zum Weltgebetstag 2022 gemeinsam ausgewählt, teilt der Verein mit. Die jüngsten unter ihnen sind Anfang 20, die ältesten über 80 Jahre alt. Das Ziel der Bewegung rund um den Weltgebetstag: Sich stark zu machen für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft.