Hoffen auf ein „Wunder für St. Georgen“

Bei der Mitgliederversammlung des Vereins St. Georgs-Kapelle hat die Renovierung des Kleinods an der Ravensburger Straße ganz oben auf der Tagesordnung gestanden. Rund 96 000 Euro soll das Ganze laut Kostenvoranschlag kosten. Viel Geld für einen kleinen Verein, der sich seit 2014 um die Pflege und den Erhalt des Baudenkmals kümmert. Mit einigem Erfolg, wie Vorsitzender Helmut Schmid in seinem Jahresbericht deutlich machte.

Ein Großteil der Mittel für die Renovierung stehen jetzt bereit beziehungsweise sind zugesagt: 24 000 Euro will die katholische Gesamtkirchengemeinde beisteuern, 25 000 Euro sind aus dem Sonderkonto der St. Columban-Gemeinde zu erwarten, und 30 000 Euro hat der Verein auf der hohen Kante. Diese Zahlen nannte Schatzmeister Roland Mangold bei der Versammlung im Gemeindehaus Arche Columban unter Berufung auf die Kirchenpflege und die Planung des Friedrichshafen Architekturbüros Oberschelp. Es stehen demnach noch 18 000 Euro aus.

Weil die Sache keinen Aufschub mehr duldet, hoffen die Mitglieder des Vereins laut Schmid auf ein „Wunder für St. Georgen“ und gründen diese Hoffnung auf die Stadt und deren finanzielle Möglichkeiten. „Es wäre wunderbar, wenn der Gemeinderat die restlichen Mittel bewilligen und damit die Arbeit des Vereins unterstützen würde“, sagte der Vorsitzende. Das Denkmalamt des Landes würde die Renovierung „sehr begrüßen“, einen Zuschuss habe die Behörde jedoch abgelehnt.

Der Zahn der Zeit nagt unaufhaltsam an dem Bauwerk: Vor allem der Dachstuhl sei marode, sagte Schmid. Wenn man die Glocke läutet, was zum Georgsfest oder zu den Maiandachten geschieht, müsse man Sorge um das Türmchen haben. Probleme mache auch die Feuchtigkeit im Mauerwerk, die auch der Inneneinrichtung zusetze. Für die Stadt, die nicht mehr viel Baudenkmäler habe, sei die Georgs-Kapelle in zweifacher Hinsicht bedeutsam, so der Vorsitzende. Die Kapelle sei erstmals 1410 bezeugt und damit 400 Jahre älter als die erst 1811 gegründete Stadt. Zum anderen habe sie dem Stadtteil St. Georgen den Namen gegeben.