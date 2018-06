Hofener Frühling lockt mit Entdecker-Rallye

Die Hofener Gemeinschaft und ihre dort ansässigen Gewerbetreibenden laden für Freitag, 12. Mai, zum Hofener Frühlings-Aktionstag ein. Von 11 bis 18 Uhr gibt es rund um Wera-, Hoch- und Eugenstraße zahlreiche Aktionen in den Geschäften. Das sind ein Fahrradtest-Tag beim Radladen Gmeiner und Kinderschminken mit DIY-Kreativstand beim Hofener Kreisverkehr.

Außerdem locken bei der großen Frühjahrs-Entdecker-Rallye tolle Preise, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Zu gewinnen gibt es unter anderem ein City-Bike, einen Fernseher, einen Schulrucksack und diverse Gutscheine. Das Mitmachen ist einfach: Zwischen 11 und 18 Uhr die teilnehmenden Geschäfte besuchen, sich einen Stempel auf dem Gewinnspielabschnitt des Flyers abholen und die Karte bis 18 Uhr in die Losbox am Getränkestand auf dem Parkplatz der Merianschule einwerfen.

Neben der Gewinnspiel-Rallye und der Präsentation der Geschäfte in Hofen ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Auf dem Parkplatz der Merianschule in der Werastraße stärken Getränke, Grillwurst und Brotsnacks die Besucher. Der Erlös wird an die Radio7-Drachenkinder gespendet. Die St. Elisabeth Schule verkauft hier Kaffee und Kuchen.

Außerdem lädt die Merianschule am Freitag zum Abschluss der Projektwoche mit dem Motto „Eine Welt“ zum Schulfest von 11 bis 15 Uhr ein, für die Schüler und Lehrer ein Programm auf die Beine gestellt haben.

„Wir freuen uns, dass nach dem erfolgreichen Auftakt im letzten Jahr, nun schon zum zweiten Mal dieser Aktionstag in Hofen stattfindet“, freut sich Thomas Welser, Sprecher der Hofener Werbegemeinschaft HoGe. „Die Gewerbetreibenden aus unserem Stadtteil laden alle Besucher zu einem bunten Frühlings-Aktionstag ein, an dem durch die Gewinnspiel-Rallye entdeckt werden kann, wie abwechslungsreich das Angebot bei uns ist“, so Welser weiter. Auch Thomas Goldschmidt, Geschäftsführer der Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH, findet die Idee zum gemeinsamen Aktionstag toll und lobt die kreative und engagierte Zusammenarbeit der Akteure. „Wir wollen die Stadtteile stärken und unterstützen gerne solche Aktionen“, so Thomas Goldschmidt.