Hofener Frühling erfährt „tolle Resonanz“

Friedrichshafen-Hofen hat was. Das haben die Mitglieder der Hofener Gemeinschaft „HoGe“ beim „Hofener Frühling“ am Freitag wieder einmal unter Beweis gestellt. Viele Besucher starteten zur Rallye durch die Geschäfte, um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können. Anschließend oder Vorher traf man sich auf dem zum Festplatz umfunktionierten Parkplatz der Merianschule.

Hier hatten die Besucher die Qual der Wahl zwischen Grillwürstchen und Erfrischungsgetränken, Kaffee und Kuchen, Backwaren oder Cocktails. Dabei hatten sich die ansässigen Händler ebenso ins Zeug gelegt wie die Schüler der beiden benachbarten Schulen. Am Koga-Truck nutzten viele Interessierte die Möglichkeit, sich über E-Bikes zu informieren und die Fahrräder bei einer Probefahrt zu testen. Der ADFC war mit einer Fahrradcodier-Aktion vor Ort. Auf Einladung der Generali-ServiceAgentur Hofen schauten die Volleyballprofis Simon Tischer und Markus Steuerwald zu einer Autogrammstunde vorbei. Am Hofener Kreisel bot der Kindergarten St. Agnes frisch gebackene Waffeln an und „gut – schreiben, schenken, lesen“ lud die Kinder zum Basteln ein.

„Mit den Besucherzahlen sind wir zufrieden“, resümierte HoGe-Sprecher Thomas Welser. „Tolle Resonanz“, ergänzte Hans-Dieter Gmeiner vom Radladen Gmeiner. „Der Zulauf beim Hofener Frühling wird von Jahr zu Jahr besser“. Die Erlöse aus der Bewirtung des dritten Hofener Frühlingsfestes gehen an die Kinderstiftung Bodensee. Die Gewinner der Rallye werden in den nächsten Tagen gezogen und informiert.