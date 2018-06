Weiberfasnet am „Gumpigen“: Die Schwäbische“ hat gerufen, zig narrete Weibergruppen sind gekommen. Die hochwohllöbliche Jury hatte, wie erwartet, die Qual der Wahl. Im närrischen Weibervolk knapp durchgesetzt haben sich die zehn „Hofdamen von Turandot“. Auf den Plätzen folgen die elf Frauen vom „Zwergenaufstand im BSU“ und die „Marienkäfer auf der grünen Wiese“. Die Siegerinnen bekommen einen Vesperkorb, mit dem sie den „Gumpigen Donnerstag“ am heutigen „Bromigen Freitag“ nachfeiern können. Für die Plätze zwei und drei gibt’s Prosecco. Die Preise kann frau am Freitag in der SZ-Geschäftsstelle von 10 bis 16 Uhr abholen.

Zunächst blieb es noch ziemlich still. Ab 11 Uhr ging es aber Schlag auf Schlag. Die ersten waren „Beate von Schwiegertochter gesucht“. Das Quartett kam maskiert in die Redaktion – wohl um den Mann unter den Vieren zu verbergen. Und das an der Weiberfasnet! Groß ins Häs geworfen haben sich die zehn Frauen aus dem Raum Markdorf, die als „Hofdamen von Turandot“ um die Gunst der Jury buhlten. Obwohl eine der Frauen den Juryvorsitzenden Martin Hennings mit Sekt und einem Kuß bestochen hat, haben sich diese Frauen in der durch die Bank mit Männern besetzten Jury durchgesetzt. Toll auch der inszenierte Zwergenaufstand im BSU. Elf Weiber zeigten, was los ist, wenn Hans-Jörg Schraitle die Frauen in seinem Amt nicht mehr ganz im Griff hat.

Auf Platz drei die „Marienkäfer und die grüne Wiese“. Grün-rot sind sie in die Redaktion geschneit: die Frauen aus Ailingen und aus Berg. Die Hälfte steckte im Häs des Seewaldkobolds, die andere waren schnugglige Marienkäfer. Motto des weibischen Septetts am Gumpigen in Friedrichshafen: „Es wird Frühling und die Marienkäfer fliegen“. Auf welchen Blüten sich die Käfer am „Gumpigen“ niedergelassen haben, wollten sie auch nach mehreren Gläschen Prosecco nicht verraten.

Außer Konkurrenz traten die SZ-Frauen im Outfit des Cowgirls und der Indianerin auf. „Wir haben auf ewige Blutbrüderschaft getrunken“, erklärte eine bestgelaunte Claudia Hansbauer, die Verlagsleiter in der „Schwäbischen“ in Friedrichshafen