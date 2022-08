Joey Kelley überreicht Preis an Hörstudio Wolter

Schon viele Auszeichnungen hat Joey Kelley (rechts) für seine Leistungen bekommen, und nun hat der Musiker und Extremsportler selbst einen Preis überreicht: Er übergab den Premium-Hörstar 2022/23 an das Hörstudio Wolter in Friedrichshafen, was den Studio-Inhaber und Hörakustiker Andreas Wolter besonders freute. Der Schirmherr könne passender nicht sein, da er für Leidenschaft für das, was er tue, stehe, so Wolter in einer Pressemitteilung. Der Premium-Hörstar sei ein Indikator für die Leistung eines Hörakustikers, der zur Arbeitsgemeinschaft Hören e.V. (AGH) gehört, eine Kooperation mittelständischer, inhabergeführter Hörakustikbetriebe. Über ein unabhängiges Portal geben die Kunden ihre Bewertung ab, heißt es weiter. Ab einer Bewertung von 4,6 von fünf möglichen Sternen sei der Hörakustiker für den Premium-Hörstar qualifiziert. Foto: Hörstudio Wolter