Hochzeitsmesse lässt keine Wünsche offen

Alles rund um den schönsten Tag im Leben konnten Brautpaare am Wochenende auf der Hochzeitsmesse erleben. Messechef Jens Güttinger hat wieder zahlreiche Anbieter und Firmen dafür gewonnen, ihre Produkte oder ihren Service auf der Hochzeitsmesse in der Messe Friedrichshafen vorzustellen.

Das Angebot der Aussteller war vielfältig und ging vom Brautkleid über die Torte und Tischdekoration bis hin zum Hochzeitsauto, dem Flitterwochenurlaub und noch vieles mehr, was dieses Ereignis zu einem unvergesslichen Fest werden lässt. An Inspirationen und Impulsen für die Feier mangelte es nicht. Ein echter Hingucker blieb wie jedes Jahr die Brautmodenschau als Nummer eins auf der Beliebtheitsskala der Besucher. Hier rauschten junge weibliche und männliche Models über die Bühne und führten Hochzeitsmode für jeden Geschmack vor: Das klassische von der Taille ab weite Brautkleid bis hin zum schlichten, figurbetonten Modell in cremefarben mit einem filigranen Ausschnitt am Rücken. „Ich war positiv überrascht, dass ich das Brautkleid, das mir gefiel gleich hier anprobieren kann“, sagte Chiara Fritz, die mit ihrem Partner aus Isny angereist war. Viele nahmen diesen Service in Anspruch und probierten in den Ankleidekabinen ihr Wunschkleid an, um es den wartenden Freundinnen vorzuführen.

„Das Gute an der Messe ist, dass man lokale Partner findet wie Fotografen, Brautmodengeschäfte, Schmuck und jemanden, der eine Torte backt“, sagte eine zukünftige Braut aus Bayern, die am Bodensee heiraten will. Ganz beliebt und neu sei bei der Ringwahl die Ringkugel, erzählte Juwelier Matthias Praeg aus Bregenz. Dabei schenkt der Mann seiner Verlobten eine 40 Gramm schwere kleine Kugel aus echtem, purem Gold, die vor der Hochzeit beim Schmied in zwei Ringe verwandelt wird. „Man will wieder das Echte haben“, weiß der Juwelier.

Dass die Hochzeitsmesse in Friedrichshafen die schönste Messe im Süden sei, haben Sabine und Simon aus Konstanz im Vorfeld gelesen und wurden nicht enttäuscht. Individuelle Beratung schien das Motto vieler Stände zu sein. Bei der Herrenbekleidung erklärte es der Berater von Felbinger so: „Wir fragen den Bräutigam so lange, bis er weiß, was er will, dann reden wir über das Modell, den Stoff und die Farbe.“ Ein besonderer Blickfang waren auch die Blumendekorationen, die die Festtische zu kleinen Kunstwerken werden ließen. „Der neueste Trend ist die Blume so einzufangen, wie sie in der Natur vorkommt“, erklärte Florian Mayer die Idee hinter den schlichten Blumen in den Reagenzgläsern und erklärte diesen Trend folgendermaßen: „Wir alle möchten wieder Natur erleben.“

Auch bei den Torten sei Natur in. Hier ziehe man die Waldtorte vor, die schlicht und natürlich gehalten wird. Andrea Hille von Torten-Rosa kennt ihre Kunden. „Zuerst schauen die Paare nach dem Motiv, dann kommt der Geschmack“, sagt sie. Mit all der Vielfalt des Angebots überdauert eine Tradition alle Trends: das Heiraten selbst.