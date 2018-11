Hochwasserschutz: Ausschuss stimmt Planung zu

Bei zwei Enthaltungen hat der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt am Dienstag den Zwischenbericht zu Hochwasserschutzmaßnahmen an der Rotach zustimmend zur Kenntnis genommen und die Verwaltung damit beauftragt, die weiteren Vorbereitungen zu treffen, damit Ende 2019 beim Landratsamt das Planfeststellungsverfahren eröffnet werden kann. Wie berichtet, sollen auf einer Uferlänge von insgesamt 4350 Metern die Dämme erhöht werden – teilweise durch Aufschüttung, teilweise durch Betonwände. Entgegen früherer Planungen sollen dafür nur vereinzelt Bäume gefällt werden müssen.

Aus Reihen der Grünen kam zwar der Hinweis, dass man eine Lösung im Hinterland in Form eines Rückhaltebeckens bevorzugt hätte, weil die geplanten Schutzmaßnahmen mit langwierigen baulichen Eingriffen ins Naturparadies Rotach verbunden sind. Letztendlich akzeptierte die überwiegende Mehrheit der Ausschussmitglieder aber die Einschätzung der Fachleute, wonach bei einer Lösung im Hinterland die Eingriffe in die Natur deutlich größer wären. Außerdem wäre dafür Grunderwerb erforderlich, der sich offenbar nicht so leicht bewerkstelligen ließe. ÖDP-Rätin Annedore Schmid äußerte gewisse Zweifel, ob der Extremfall eines Jahhunderthochwassers in Friedrichshafen überhaupt jemals eintreten wird. Heinz Tautkus (SPD) hingegen konstatierte, dass die Frage nicht sei, ob die Katastrophe eintreffen wird, sondern lediglich wann. „Wir können nur hoffen, dass wir rechtzeitig fertig werden“, so Tautkus.

Der Zeitplan sieht so aus, dass Ende 2020 der Planfeststellungsbeschluss erfolgen soll und auch schon erste Vorbereitungen beginnen können. Die Bauarbeiten werden dann voraussichtlich zwei bis drei Jahre dauern. Die Gesamtkosten werden sich laut grober Schätzung auf etwa 20 Millionen Euro belaufen, wobei für bis zu 70 Prozent der Baukosten Fördermittel des Landes fließen könnten.