Hochwasserschutz an der Rotach: Stadt stellt Planung online

Die Rotach fließt in Friedrichshafen durch große Teile des Stadtgebiets, die dadurch überflutungsgefährdet sind. Im Ernstfall könnten die Dämme den Wassermassen nicht standhalten. Deshalb hat der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt einer Entwurfsplanung zum hochwassersicheren Ausbau an der Rotach zugestimmt und eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung beschlossen. Die Pläne sind jetzt online einsehbar.

Neben den Entwürfen hat die Stadt verschiedene Varianten und Alternativen geprüft sowie den Bestand von Flora und Fauna erhoben, teilt die Verwaltung mit. Die bisherige Planung sehe vor, den Hochwasserschutz entlang der Rotach aus einer Kombination aus Wällen, Dämmen und Wänden zu erstellen. Im Zuge der Planung sollen auch Teile des Geländes entlang der Rotach neugestaltet werden, zum Beispiel im Bereich Maierhöfle und oberhalb der Steinbeisstraße. Die Entwurfsplanung und die Sitzungsvorlagen sind von Montag, 14. Dezember, bis einschließlich Montag, 18. Januar, unter www.friedrichshafen.de/hochwasser rund um die Uhr zu finden. Außerdem können die Unterlagen auch zu den regulären Öffnungszeiten im Erdgeschoss des Technischen Rathauses, Charlottenstraße 12, eingesehen werden. Geöffnet ist montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung unter 07541 / 203 43 07.

Zu der Entwurfsplanung kann bis einschließlich Montag, 18. Januar, Stellung genommen werden, am einfachsten per E-Mail an Elisabeth Austen unter e.austen@friedrichshafen.de oder in schriftlicher Form beim Stadtbauamt. Die Stadt bkittet darum, die vollständige Anschrift anzugeben. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen werden nicht berücksichtigt.