Hochwassergefahr an Rotach, Brunnisach, Lipbach und durch Starkregen steigt

In Friedrichshafen rückt die Feuerwehr immer wieder zur Hochwasserbekämpfung aus, wenn Rotach oder Brunnisach über ihre Ufer treten oder so viel Regen fällt, dass der Boden das Wasser nicht mehr aufnehmen kann. Für den Ernstfall, wie zum Beispiel vor etwa einem Jahr, als Tauwetter und anhaltende Regenfälle zu Überschwemmungen führten, gibt einen Vorrat an Sandsäcken. Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und die städtischen Baubetriebe sind geübt im Füllen. Die Stadt weist in einer Pressemitteilung aber darauf hin, dass Bürgerinnen und Bürger sich nicht nur darauf verlassen dürfen, dass sie Hilfe erhalten. Denn es gibt auch eine gesetzliche Pflicht zur Eigenvorsorge.

„Der Schutz vor Hochwasser ist eine Aufgabe, die alle betrifft und ein absoluter Schutz nicht möglich“, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter. Wer sich rechtzeitig vorbereite, könne bestenfalls Schlimmeres verhindern. Unter www.friedrichshafen.de/hochwasser hat die Stadt deswegen die wichtigsten Informationen zusammengefasst.

Wer sich in Sicherheit wiege und glaube, Hochwasserschutz sei Aufgabe der Kommune, der irre: Das Wasserhaushaltsgesetz (§ 5 Abs. 2 WHG) regelt, dass jede potentiell vom Hochwasser betroffene Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet ist, geeignete Vorsorge zu treffen. Das heißt, dass alle Einwohner anhand der sogenannten Hochwassergefahrenkarten prüfen sollten, inwieweit das eigene Haus oder die eigene Wohnung betroffen ist, rät die Stadt. Die Karten zeigen in der Regel an, welche Flächen wie oft von Hochwasser überspült werden und wie hoch das Wasser bei dem jeweiligen Hochwasserszenario steht.

Die Karten sind nach Mitteilung der Stadt online zu finden und zeigen für Friedrichshafen Flächen vor allem entlang der Rotach und der Brunnisach sowie des Lipbachs an. Besonders hoch ist die Hochwassergefahr in Bunkhofen, sowie dem östlichen Stadtgebiet von Friedrichshafen, einem Teil von Fischbach und in Kluftern. Die Stadt rät dazu, zu prüfen, ob die bestehende Gebäude- oder Hausratversicherung auch den Schutz vor Elementarschäden abdeckt.

Auch, wenn es in der Stadt Hochrisikogebiete gibt, ist Überflutung auch abseits von Gewässern möglich, warnt die Stadtverwaltung. Starkregenereignisse nehmen zu und könnten auch in Siedlungsgebieten fernab von Flüssen zu Überschwemmungen führen. Auch für Hochwasser durch Starkregen gilt laut Stadt: Die Kombination vieler kleiner Maßnahmen könne größere Schäden abwenden.

Die wichtigsten Informationen zum Hochwasserrisiko in Friedrichshafen und der direkte Kontakt zum Fachamt sind auch online unter www.friedrichshafen.de/hochwasser zu finden.