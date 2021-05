Hochstraße in Friedrichshafen ist teilweise gesperrt

Die Linksabbiegespur der Hochstraße in die Albrechtstraße in Friedrichshafen, ab Höhe des Montessori-Kinderhauses St. Agnes, und die stadteinwärts führende Fahrspur sind ab Dienstag, 18. Mai, bis voraussichtlich 2. Juni für den Verkehr gesperrt. Als Grund für die Sperrung nennt die Stadt die Reparatur beziehungsweise die Erneuerung eines Kanals in diesem Straßenabschnitt. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr über die Maybachstraße, die Olgastraße und die Eugenstraße geleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert.