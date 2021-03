Hochschule Ravensburg-Weingarten lädt zur Online-Studienmesse ein

Um den Studieninteressierten bei Fragen rund um das Thema Bewerbung und Studium zu helfen, findet am Donnerstag, 25. März, von 13 bis 18 Uhr die Online-Studienmesse an der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) statt. Dabei geht es um die Wahl des richtigen Studiengangs sowie die Entscheidung für den passenden Studienort, heißt es in der Pressemitteilung der RWU.

Bei der Online-Veranstaltung stellen sich 19 Bachelor- und einige der Masterstudiengänge der RWU vor. Fragen zu den Studiengängen werden von Professoren sowie Studierenden beantwortet. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Schnuppervorlesungen sowie virtuelle Vorlesungen zu unterschiedlichen Fach- und Themenbereichen zu besuchen. Fragen zur Studienorientierung, zum Bewerbungsverfahren und zur Zulassung beantworten die zentrale Studienberatung und der Studierendenservice.

Für viele Studieninteressierte ist ein Hochschulstart in Zeiten der Pandemie mit Unsicherheit verbunden. Alle wichtigen Informationen dazu werden zu Beginn der Studienmesse gegeben und individuelle Fragen werden beantwortet, heißt es weiter. Im Rahmen einer zusätzlichen Online-Begleitmesse steht das Studierendenwerk Seezeit als Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung.