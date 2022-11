Hochschul-Informationstag für Studieninteressierte an der ZU

Die Zeppelin Universität (ZU) lädt im Rahmen des Studieninfotages des Landes Baden-Württemberg am Mittwoch, 16. November, Studieninteressierte und deren Familien und Freunde zu einem Hochschul-Informationstag ein. Beginn ist um 10 Uhr auf dem ZF Campus der ZU.

Unter dem Motto „Uni live!“ haben die Teilnehmenden dabei Gelegenheit, Seminare zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik zu besuchen, an Campusführungen teilzunehmen und mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Studierenden und Mitarbeitenden ins Gespräch zu kommen, heißt es in einer Ankündigung der Hochschule. Zudem werden die Universität und ihre Bachelorstudiengänge Corporate Management & Economics, Communication, Culture & Management, Politics, Administration & International Relations und Sociology, Politics & Economics sowie ihre Masterstudiengänge Corporate Management & Economics, General Management, Politics, Administration & International Relations, International Relations & Global Politics, Public Management & Digitalisierung, Transformation Management in Digital Societies sowie der Interdisciplinary Research Master vorgestellt. Außerdem gibt es Informationen über Zulassungsverfahren, Praktika und Auslandssemester sowie die umfangreichen Studienfinanzierungs- und Stipendienprogramme.

Nächster Studienstart der Bachelorstudiengänge an der ZU ist Ende Januar, die Masterstudiengänge starten im Herbst kommenden Jahres.