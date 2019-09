Dass Tanzsport körperliche Höchstleistungen erfordert, haben am Wochenende die 98 teilnehmenden Paare beim Deutschlandpokal der Senioren III in Ettenkirch bewiesen. „Man kann einen Tanz mit der körperlichen Leistung eines 400-Meter-Laufs vergleichen“, erklärte Holger Lang, Präsident des ausrichtenden ATC Friedrichshafen. Diesen 400-Meter-Lauf absolvieren die sechs Finalisten 30-mal an diesem Tag. Der Unterschied sei, dass die Tänzer am Ende immer noch lächeln, meinte Präsident Holger Lang schmunzelnd.

Am besten bewältigte diese Aufgabe das Siegerpaar Susanne und Thomas Schmidt vom Schwarz-Rot-Club Wetzlar. Sie tanzten sich auf den ersten Platz beim wichtigsten nationalen Tanzwettbewerb in der Altersgruppe 55 und holten sich den Deutschlandpokal Senioren III S im Standardtanz 2019, der vergleichbar mit dem deutschen Meistertitel ist. Die Schmidts sind in diesem Jahr zum ersten Mal in dieser Altergruppe angetreten. Am Abend wollten sie noch feiern. Dann freuten sie sich auf ihre vier Kinder zu Hause, so das glückliche Gewinnerpaar.

Ehepaar Kosch landet im vorderen Drittel

Antje und Raymund Reimann vom Braunschweiger TSC verteidigten – trotz Verletzungspech – ihren zweiten Platz aus dem Vorjahr. Sie wollen jetzt noch einen Tag Urlaub am schönen Bodensee verbringen und Montag gehe es wieder zurück.

Der dritte Platz ging an die überglücklichen Maike und Jens Wolff vom Club Saltatio in Hamburg. „Wir konnten ein halbes Jahr gar nicht trainieren, weil mein Mann eine komplizierte Knieoperation hatte.“ Und dennoch landen sie auf dem Siegerpodest. „Das ist ein Ansporn weiterzumachen,“ freute sich Maike Wolff. Sie seien gestern Abend direkt nach der Arbeit mit dem Flugzeug angereist und hätten nie gedacht, dass sie so weit kommen würden.

Mittags um 12 Uhr ging es mit der Vorrunde los. 98 Paare aus ganz Deutschland bewiesen in allen fünf Standardtänzen – Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slow Foxtrott und Quickstep – ihr Können. Mit dabei Katrin und Jürgen Kosch vom ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen, der das Turnier zum ersten Mal nach Süddeutschland holten und diesen wichtigen nationalen Tanzwettbewerb ausrichtete.

Mit ihrem Ranglistenplatz Nummer 48 stand das Paar auf dem Parkett in der Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch, angefeuert von zahlreichen Mitgliedern des ATC Friedrichshafen. Doch nach der zweiten Zwischenrunde war es für das Tanzpaar der Gastgeber vorbei. Sie können dennoch auf einen stolzen 30. Platz blicken. „Im vorderen Drittel dabei zu sein, das war unser Ziel“, erklärten beide im Vorfeld. Dieses Ziel haben sie damit erreicht.

Aber auch die sieben Wertungsrichterinnen und -richter spüren den Tag am Abend in ihren Knochen. Sie stehen bei jedem Durchgang an der Tanzfläche und geben ihre Beurteilung ab. Ansprechen darf sie ein teilnehmender Tänzer nicht. Das ist verboten. Die geschulten Fachleute werden vom deutschen Tanzsportverein ausgewählt und stammen aus unterschiedlichen Bundesländer. Einer von ihnen ist Jesper Birkehoj, der aus Stuttgart angereist ist: „Stehen ist nicht so einfach wie tanzen. Das merkt man dann schon im Rücken.“ Aber es wären heute alles tolle Tänzer gewesen, lautet sein Fazit.

„Getanzt wurde auf einem sehr hohen Niveau,“ bestätigte Jürgen Schwedux, Präsident des Landestanzsportverbands Niedersachsen. Zusammen mit Stadträtin Stephanie Glatthaar überreichte er dem Siegerpaar den Ehrenpreis Silberner Zeppelin. Gestiftet hatte den Preis Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand.

Ein erfolgreicher Tag ging nach eineinhalb Jahren Planung und 380 Stunden Vorbereitung für Präsident Holger Lang und seine 230 Mitglieder im Verein ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen mit der Siegerehrung am Samstagabend zu Ende.