Hochkarätiger Faustballsport in Friedrichshafen

Die Vorbereitung auf die Hallensaison ist beim VfB Friedrichshafen in vollem Gange. Richtig gefordert wurden die Seehasen vor allem bei ihrem eigenen Turnier: Beim 26. Internationalen „Obst-vom-Bodensee-Cup 2022“ in der Bodensee- und VfB-Sporthalle boten am vergangenen Samstag acht Teams aus Süddeutschland, Vorarlberg und der Schweiz hochkarätigen Faustballsport.

Schon alleine die Ausrichtung war ein Erfolg für den VfB, nachdem das Turnier wegen der Corona-Pandemie zweimal ausfallen musste. Sportlich hatten die Häfler mit dem Turniersieg nichts zu tun. In der Gruppe B dominierte der spätere Gewinner STV Oberentfelden, aufgrund des besseren Ballverhältnisses gegenüber dem VfB Friedrichshafen I sicherten sich die Gäste aus Illertissen den Halbfinaleinzug. Immerhin schloss Friedrichshafen das Turnier mit einem Sieg ab: In der Platzierungsrunde setzten sich die Seehasen erwartungsgemäß gegen die TG Biberach durch und belegten am Ende den fünften Rang. Letzter wurde der VfB Friedrichshafen II, der in der Gruppe hinter dem TV Vaihingen/Enz, der TS Schwarzach und der TG Biberach landete und das Spiel um Platz sieben gegen den TV Veringendorf verlor.

Den Sieg beim Häfler Traditionsturnier trugen mal wieder die Faustballer des STV Oberentfelden davon. „Der amtierende Schweizer Meister spielte auch in diesem Jahr in einer eigenen Liga“, heißt es in der VfB-Mitteilung. Ohne Niederlage beendeten die Eidgenossen die Vorrunde und auch im Halbfinale konnte der TS Schwarzach den Siegeszug der Aargauer nicht stoppen. Im Finale leistete der TV Vaihingen/Enz im ersten Satz große Gegenwehr. Dann aber legten die Eidgenossen noch einmal eine Schippe drauf und holten sich den Turniererfolg.

VfB Friedrichshafen gewinnt Turnier in Engen

Für den VfB Friedrichshafen war es nicht das erste Turnier in der Vorbereitung auf die Hallensaison 2022/2023. Zuvor nahmen die Häfler schon am 50. Faustballturnier des TV Engen teil und präsentierten sich dabei in guter Form. Nach zwei Siegen gegen Hochdorf und Eschenz aus der Schweiz setzte sich der VfB auch gegen die TG Biberach durch und zog als Gruppenerster ins Halbfinale ein. Dort entschieden die Seehasen einen spannenden Schlagabtausch gegen Engen verdient mit 12:8 für sich. Im Endspiel wartete dann der TV Töss, der sich ebenfalls ohne Niederlage durch das Turnier gespielt hatte. „Wir erwischten einen Traumstart und spielten wie aus einem Guss“, so der VfB. Dem hatte der Töss laut Mitteilung nichts entgegenzusetzen, sodass der Pokal nach zwei Satzerfolgen auch 2022 wieder nach Friedrichshafen ging.

Über einen Turniersieg freuten sich übrigens auch die erfahrenen Faustballer des VfB Friedrichshafen. In der Altersklasse M35+ gewannen die Seehasen die Internationalen Vorarlberger Landesmeisterschaften. Das Turnier im Sportzentrum Kella richtete die Turnerschaft Schwarzach unter der Leitung von Helmut Pfanner aus.

In der Altersklasse M35+ hatten nur drei Mannschaften gemeldet. Neben Friedrichshafen nahmen auch der TSV Lindau sowie der TSV Montlingen aus der Schweiz teil. Es gab also nur wenig Konkurrenz, was der Spielfreude jedoch keinen Abbruch tat – mit einer Doppelrunde und anschließendem Finale wurde jedem Team genügend Spielzeit ermöglicht. Friedrichshafen wahrte die Chance auf die Titelverteidigung mit zwei Siegen gegen Lindau. Trotz einer Niederlage gegen Montlingen stand der VfB im Endspiel gegen Montlingen. Die Lindauer Faustballer wurden Gruppenletzter und waren damit ausgeschieden.

Angesichts des Vorrundensieges rechnete sich Montlingen realistische Chancen auf den Turniersieg aus. Die Entscheidung fiel im dritten Satz. Mehrere Angabenfehler eines eingewechselten Angreifers der Eidgenossen sorgten für die Vorentscheidung. Mit einem Serviceass durch die Mitte fixierten die Seehasen den ersten Platz – für den VfB sicherten Marc Gerhardt, Thomas Schmid, Michael Pieper, André Meier, Mario Müller und Jürgen Specker den Titel.