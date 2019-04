„Hoch, hoch, hoch“: Ettenkirch feiert Richtfest

Der SV Ettenkirch hat am vergangenen Freitag das Richtfest des neuen Gesundheitszentrums mit Bürgersaal gefeiert. Nach dem traditionellen Richtspruch feierten die Besucher ein kleines gemeinsames Fest.

Im künftigen Bürgersaal begrüßte Mona Foltan, Vorstand des SV Ettenkirch, unter anderem Ortsvorsteher Achim Baumeister, Reinhard Friedel und Simon Büchler von der Stadtverwaltung Friedrichshafen, Wolfgang Gugenhan von der Ortsverwaltung Ettenkirch, Marcus Lachenwitzer vom Württembergischen Landessportbund (WLSB), alle Stadt- und Ortschaftsräte, die Musikkapelle Ettenkirch, alle Vereinsmitglieder, die Vereinsvorstände und deren Vorgänger und zu guter Letzt auch den Architekt Thomas Stoppel.

Den Grundstein für den Rohbau hatte im Herbst 2018 das Bauunternehmen Mathis aus Meckenbeuren gelegt. Die Zimmerei Dullenkopf aus Batzenweiler mit Flaschnerei Schmid mussten dann bei Schneetreiben das Dach auf den Neubau bringen, berichtet der Verein in einem Schreiben. Elektro Spornik aus Kehlen, Heizungsbau Wolters aus Brochenzell und Konzept Fensterbau aus Radolfzell hatten die Zeit genutzt, so dass sich die zahlreichen Gäste des Richtfests wunderten, dass der Bau schon so weit fortgeschritten ist, heißt es. Der Malerbetrieb Alfred und Josef Schraff aus Ettenkirch wurde von Mona Foltan besonders für die Arbeit und für die Unterstützung gelobt.

Ausstehend seien noch die Arbeiten von Estrich Schröder aus Ettenkirch, Erdbewegung Blaser aus Liebenau, Bock Putz und Stuck aus Horgenzell und Kuchenstudio Hämmerle, die in den nächsten Tagen und Wochen auf der Baustelle zu sehen sein werden.

Zuletzt bedankte Mona Foltan sich bei den Vereinsmitgliedern, die sich mit viel Engagement durch Eigenleistungen am Baufortschritt beteiligt haben. Hier seien bereits über 300 Stunden geleistet worden. Ettenkirchs Ortsvorsteher Achim Baumeister betonte, dass das Richtfest in erster Linie das Fest der Handwerker sei, die sichtlich ordentlich gearbeitet hätten. Anschließend lud Mona Foltan die rund 100 Gäste zum Richtspruch durch Zimmermeister Hans Dullenkopf und anschließendem Festakt in der Ludwig-Roos-Halle ein.

Mit einem kräftigen „Hoch, hoch, hoch“ brachten Dullenkopf und seine Mitarbeiter den Richtfestbaum am Giebel des neuen Gesundheitszentrums mit Bürgersaal an. Traditionell erhob er drei Mal das Glas zum Richtspruch, bevor er und seine Mitarbeiter die Sektgläser auf den Boden warfen.