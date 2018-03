Hobbyhistoriker stolpert über Mordfall

Im Januar 2017 hat im Markdorfer Ortsteil Leimbach der „Gasthof zur Letze“ geschlossen. Zuvor war er 390 Jahre lang Teil der Geschichte des Ortes und der Region - und erlebte manch düstere Stunde. Hobbyhistoriker Bernd Caesar ist nun durch Zufall über einen Mordfall gestolpert, der sich 1868 in der „Letze“ zugetragen haben soll.

An einem Sonntag im Juni 1868 besucht ein aus Kluftern stammender Mann den „Gasthof zur Letze“, der damals ein Wirtshaus mit daran angeschlossener Brauerei war. Von Zeugen und Bekannten wurde der Mann später als eigentlich sehr friedliebend beschrieben. Doch was er nicht weiß: Soeben beginnen die letzten Stunden seines Lebens. Das spätere Mordopfer soll ledig gewesen sein und sich in dieser Zeit hauptsächlich um seinen verarmten Vater gekümmert haben.

„Die ländliche Bevölkerung der Region war damals sehr arm. In der Zeit vor der Gründung des Deutschen Reiches im Jahr 1871 ging es großen Teilen der Bevölkerung schlecht. Außerdem waren die hygienischen und medizinischen Verhältnisse nicht gut, was eine hohe Kindersterblichkeit zur Folge hatte“, erklärt Bernd Caesar, Vorsitzender des Vereins „Arbeitskreis Heimatgeschichte Kluftern“.

Historische Begebenheit

Caesar hat im Jahr 2001 Teile der Geschichte Klufterns für sein Buch „100 Jahre Eisenbahn und Gasthof am Bahnhof Kluftern“ erforscht und stieß dabei eher zufällig über den Mordfall aus Leimbach. Im Archiv in Radolfzell erfuhr Cäsar aus der Ausgabe vom 16. Juni 1868 der „Freien Stimme vom See und Höhgau“, einer 1865 gegründeten katholischen Zeitung aus Radolfzell, wie es mit dem Klufterner zu Ende ging. Die Story faszinierte ihn so sehr, dass er sie erneut aufschreiben und verbreiten wollte.

Das Unglück an jenem Sonntag nimmt seinen Lauf, als ein weiterer Mann aus Urnau im Deggenhausertal ein Spiel mit dem Mann aus Kluftern beginnt. Welches Spiel es genau war, kann Forscher Caesar heute nicht mehr sagen, ein Kartenspiel wäre denkbar. Sicher ist dagegen: In der Folge des Spiels kommt es zu einem heftigen Streit des Klufterners mit dem Urnauer Spielgegner.

„Schlägereien und körperliche Handgreiflichkeiten waren in etwa so häufig wie heute. Damals gingen die Menschen aber viel häufiger körperlichen Arbeiten nach wie heute und fürchteten sich nicht vor Auseinandersetzungen“, erklärt Bernd Caesar die damalige Situation im Bodenseegebiet.

Das passt gut zu dem Mann aus dem Deggenhausertal. Der Urnauer gilt laut eines späteren Zeitungsberichts der „Freien Stimme“ als ein gewalttätiger Mensch, der schon oft in Schlägereien verwickelt gewesen sein soll und deshalb gefürchtet war. Es kommt zum Eklat zwischen den Spielpartnern. Und mit Beleidigungen gibt sich der notorische Prügler an diesem Tag nicht zufrieden.

Er steht vielmehr plötzlich auf, geht auf den Tisch des Klufterners zu und schlägt ihn völlig unerwartet mit einem schweren Stock auf den Kopf. Der Schlag ist heftig, wirkt aber zunächst nicht bedrohlich - zumindest, wenn man die Reaktion des Opfers sieht.

Das reagiert nämlich überraschend zurückhaltend. Statt zurückzuschlagen, gibt der Mann aus Kluftern dem Angreifer lieber zu verstehen, dass er keine Schlägerei beginnen will. Der Streit endet damit so schnell wie er begonnen hat – und ein ortsansässiger Gast des Wirtshauses überredet den Klufterner noch, den Vorfall an den Bürgermeister zu melden, der zu dieser Zeit in Hepbach wohnt.

So gehen der Klufterner und der Gast aus dem Ort nach Hepbach, das damals Teil der Gemeinde Riedheim war. Erst 1972 wird es in die Stadt Markdorf eingemeindet. Das Amt des Bürgermeisters war zur damaligen Zeit die erste Anlaufstation, um Vorfälle dieser Art anzuzeigen.

Kurz darauf ist er tot

Sie entscheiden sich auch deshalb für das näherliegende Amt, weil die Polizeistation in Markdorf zu weit weg ist. Die beiden melden den Mordfall – und dann geht alles ganz schnell: Der Mann aus Kluftern erleidet einen Schwächeanfall und legt sich unter einen Baum.

Kurz darauf ist er tot.

„Er ist vermutlich an einer Hirnblutung gestorben. Die Symptome des Blutergusses am Kopf müssen so leicht gewesen sein, dass er zuerst zum Amt gehen wollte, um die Straftat anzuzeigen“, spekuliert Caesar. Das nächste Krankenhaus stand damals in Markdorf. Zur medizinischen Versorgung in diesem Krankenhaus kann ich nichts sagen“, gesteht Caesar.

Bekannt ist dagegen, was kurz nach der Tat geschah: Um ihm zu zeigen, was er angerichtet hat, wird der Täter nach einem kurzen Aufenthalt in Meersburg erneut nach Hepbach geführt, wo er der Obduktion des Leichnams dabei sein soll. Am 10. Juni wird der tote Klufterner schließlich beerdigt.

Wurde er verurteilt?

Dann ist wieder unklar, welche Folgen der Mord für den Täter hatte, ob er verurteilt wurde und was vielleicht auch aus dem Vater des Mordopfers wurde.

Deshalb will Bernd Caesar nun noch weitere Nachforschungen zu dem Fall anstellen. Dazu will er sich an das Staatsarchiv in Freiburg und an das Generallandesarchiv in Karlsruhe wenden. Vielleicht findet er dort Obduktionsberichte oder Gerichtsakten zu dem alten Kriminalfall.

Der Grund für Caesars Forschungseifer ist übrigens ganz gut nachzuvollziehen: Der Hobbyhistoriker ist persönlich mit dem alten Gasthof in Leimbach verbunden. Als er im Jahr 1973 für ein Bewerbungsgespräch an den Bodensee fahren musste, übernachtete er in dem heute geschlossenen Gasthof. „Hier habe ich die Gastronomie der Region kennengelernt“, erinnert er sich an seine Ankunft in der Region, in der er bis heute geblieben ist.