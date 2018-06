Mit der internationale Bodenseeliga der Jugendfechter und den internationalen Bodenseemeisterschaften für Zweier-Degenteams – hat die Fechtabteilung des VfB Friedrichshafen in der Häfler Bodenseesporthalle zwei Turniere an einem Wochenende veranstaltet. Zwei VfB-Nachwuchsfechter erreichten Podestplätze, wie es im Bericht der Häfler Fechter heißt.

Mehr als 70 jugendliche Degenfechterinnen und -fechter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kämpften, um in zehn Wettbewerben Punkte für die internationale Bodenseeliga zu ergattern. Sämtliche Fechter qualifizierten sich in Vorrunden für die folgenden Finalrunden bei den jüngeren oder K.o-Gefechte in den höheren Altersklassen.

Vom VfB Friedrichshafen waren Cornelius Kuhlmann und Louis Goll (U13), Constantin Heizmann (U12) sowie Dario Knör und Nico Miller im U11-Wettbewerb am Start. Cornelius gelangen in seiner Vorrunde fünf Siege bei zwei Niederlagen, während sich Louis bei einem seiner ersten Wettkämpfe ohne Sieg begnügen musste. Mit drei weiteren Niederlagen in Haupt-, Hoffnungslauf und Platzierungsgefecht belegte er den achten Endrang. Cornelius Kuhlmann gewann sein erstes Gefecht klar, musste dann im Halbfinale gegen Stefan Rohner (FTS Dornbirn) eine unglückliche 9:10-Niederlage hinnehmen und wurde Dritter.

Constantin Heizmann agierte in seiner Vorrunde etwas unglücklich, musste, wie auch im späteren K.o., Niederlagen hinnehmen und belegte den zwölften Schlussrang. Dario Knör startete mit drei Siegen und zwei Niederlagen, während Nico Miller sich mit einem Sieg begnügen musste. Nach zwei Niederlagen in der ersten K.o.-Runde und der ersten Platzierungsrunde gelang Nico Miller in den abschließenden beiden Gefechten Siege, sodass er Rang 13 unter 17 Fechtern belegte. Dario focht sich über Siege gegen Quintin Jacomet (FC St. Gallen) und Christian Betz (FA Ravensburg) ins Halbfinale. Dort unterlag er Marwin Heuberger (ETSV Offenburg) und wurde Dritter.

Die VfB-Fechtabteilung beklagt, dass turnierunerfahrene Eltern wiederholt das ehrenamtliche und sehr erfahrene Orga-Team des VfB Friedrichshafen teils unfein kritisierten.