In einem spannenden Vortrag vor einer beeindruckenden Besucherkulisse hat der Urenkel von Gottlieb Daimler, Andreas Hoffmann-Daimler, am Dienstagabend im „Cinema“ im Beisein von Ulrich Schmid-Maybach über die Pläne mit dem SVT-Zug „Fliegender Kölner“ berichtet. Schwerpunkt seiner Ausführungen war die Vision, den historischen Zug, der im Besitz der Wilhelm-und-Karl-Maybach-Stiftung ist, wieder fahrfähig zu machen und ihn als Botschafter der Maybach-Geschichte vom Hafenbahnhof in Friedrichshafen aus auf Reisen zu schicken.

Für den Architekten Andreas Hoffmann-Daimler, der von der Stiftung mit der Instandsetzung und Neugestaltung beauftragt ist, verkörpert der SVT-Zug die „einmalige Chance, ein einzigartiges Projekt“ wieder zum Leben zu erwecken und als lebendiges Museum, als Botschafter des Unternehmens Maybach in vielfacher Form auf Reisen zu schicken. Die so genannten „Fliegenden Züge“ waren mit Maybach-Dieselmotoren ausgestattet und revolutionierten in den 1930er-Jahren mit ihrem Fahrkomfort und Durchschnittsgeschwindigkeiten von 130 Kilometern pro Stunde das Reisen. Im Windkanal des Zeppelin-Luftschiffbaues wurde die Aerodynamik des SVT entwickelt.

Wider Erwarten begeistert über die Pläne sei man bei der Deutschen Bahn, so Hoffmann-Daimler, sowohl was den Zug betrifft, als auch den Hafenbahnhof als dessen Heimatbahnhof, unter drei Bedingungen: Die Bahn bleibt Eigentümer, der Hafenbahnhof bleibt aktiv, und der Bahn entstehen keine Kosten. Da es in der Breite vor Ort wenig Entwicklungsmöglichkeiten für ein zusätzliches Gleispaar gibt, denkt man an eine große Lösung wie die Unter- oder Überbauung des Bahnhofes. „Wir müssen an der Situation noch arbeiten“, sagt Hoffmann-Daimler.

Neues Leben für alten Zug

Auch das Eisenbahn-Bundesamt, als kritisch bekannt, allein verantwortlich für die Sicherheit und zuständig für historische Fahrzeuge, sei vom Projekt angetan. Dessen Konzernverantwortlicher für Baden-Württemberg kenne den alten Zug, wolle helfen, ihm neues Leben einzuhauchen und das Projekt sogar zu seiner „Herzensangelegenheit“ machen, wie er Andreas Hoffmann-Daimler versicherte. Ohne dessen Hilfe, so der Referent erleichtert, stünden „wir lange nicht dort, wo wir heute sind“. Und: „Der Hafenbahnhof ist perfekt, um dort das Maybach-Museum zu verorten.“ Das größte Risiko, den Zug wieder auf die Gleise stellen zu können, ist die Zulassung. Denn die in ihm verbaute Technologie ist viel zu alt, die Wartungskosten sind hoch.

Andreas Hoffmann-Daimler sprach von der Marke Maybach als einem Wertegefühl. Befragte Menschen außerhalb Friedrichshafens verbinden den Namen Maybach mit dem (Mercedes-)Automobil, einer Marke, die die schönsten Autos der Welt gebaut hat. Kernanliegen ist es nun, zu vermitteln, dass Maybach mehr ist als schöne Autos. „Maybach bewegt alles Mögliche, was mobil werden soll“, und: „Wir holen den Besucher in seiner Erwartungshaltung ab“, kündigte er an.

„Ich glaube, dass wir das hinkriegen, aber das braucht Zeit“, ist Hoffmann-Maybach zuversichtlich, das Projekt zu einem Erfolg machen zu können. Er hofft, damit anstecken zu können. Da es für das Vorhaben keine Patentlösung gibt und man mit den eigenen Fachleuten immer in Vorleistung gehen muss, soll ein Expertenkreis damit überforderte Ingenieurbüros unterstützen. Gefragt sind Sonder- oder Einzellösungen. Fallweise müssen Komponenten und Bauteile komplett neu angefertigt werden.