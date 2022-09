Historische Einblicke: So sieht es in einem alten Umspannwerk in Friedrichshafen aus

Zahlreiche Interessierte haben am Tag des offenen Denkmals am Sonntag das ehemalige Umspannwerk in der Paulinenstraße besucht und sich über die Herkunft des Stroms und die Geschichte des Bauwerks vor Ort informiert.

Das 1927 gebaute und aus drei Teilen bestehende Gebäudeensemble ist seit einiger Zeit in Privatbesitz und hat bis in die 2000er-Jahre Energie in viele Häfler Häuser und Betriebe geliefert. Heute gibt das Umspannwerk eindrucksvolle Einblicke in die Stromversorgungstechnologie des letzten Jahrhunderts.

Eher nüchtern, schnörkellos und reduziert: Das ehemalige Umspannwerk in der Paulinenstraße 73 gilt heute als Industriedenkmal und wurde 1927 vom damaligen Stadtbaumeister erbaut, um im Zuge des gesellschaftlichen und industriellen Wandels – Tourismus, Industrialisierung und die stetig wachsende Bevölkerungszahl – Friedrichshafen mit Strom versorgen zu können.

Markantes Gebäude im Bauhausstil

„Es war eine superinnovative Zeit, die sich in Bauten wie diesen in puncto Architektur und technischer Ausstattung widerspiegelten“, erklärt die Architektin der Aedis AG, Ronja Rothweiler, die die Historie des Gebäudes untersucht.

Das ehemalige Abspannwerk an der Pauline Straße mit dem Wohntrakt samt Werkstatt. (Foto: Andy Heinrich) Messgeräte und andere technische Geräte aus den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts bis hinein in die 2000er zeigen den technischen Fortschritt im ehemaligen Umspannwerk. (Foto: Andy Heinrich) Zahlreiche Schlüssel zeugen von längst vergangenen Zeiten. (Foto: Andy Heinrich) Architektin Ronja Rothweiler erklärt im Rahmen einer Führung den Besuchern im ehemaligen Umspannwerk die Funktion der Leit- und Messzentrale. (Foto: Andy Heinrich) Das Abspannwerk aus dem Jahr 1927 in der Paulinenstraße gilt heute als Industriedenkmal und versorgte bis in die 2000er-Jahre Straßenzüge und Unternehmen mit Strom. (Foto: Andy Heinrich) Die Messzentrale ist das Herz des Umspannwerks. (Foto: Andy Heinrich)

Dabei prägen drei Baukörper, ein Wohnbereich für den Betriebsleiter mit Werkstatt, die Mess- und Leitzentrale mittig des Ensembles sowie der Stromverteilungs- und Transformationstrakt das Erscheinungsbild des markanten, geradlinigen mit seiner Ziegelsichtigkeit im Bauhausstil errichteten Objekts.

„Das Bauwerk bildet eine Symbiose zwischen Funktionalität und Ästhetik“, betont Stephanie Unger von der unteren Denkmalschutzbehörde. Ihrer Ansicht nach ermöglicht der ungewöhnlich gute Erhaltungszustand, vor allem was das technische Inventar angehe, einen besonders interessanten Einblick in die Technik dieser Zeit und deren Weiterentwicklung.

Wo aber kam der Strom her und wie gelang er in die Häuser und Betriebe? „Die Elektrizität kam vom Oberschwäbischen Elektrizitätswerk (OEW) und wurde nach Friedrichshafen in das Umspannwerk geleitet, wo man die Energie schließlich auf eine Spannungsebene von 220 auf 60 bis 20 KV herunter transformiert hat, sodass sie auf die Endabnehmer verteilt werden konnte.

Somit fungierte das Werk als Schnittstelle zwischen der OEW und den Stadtwerken Friedrichshafen“, erfahren die Besucher im Rahmen der Besichtigung. Überhaupt sei die technische Entwicklung im gesamten Gebäude eindrucksvoll zu sehen.

Experten machen aufwändige Bestandsaufnahme

Wie Ronja Rothweiler erklärt, stammen Teile der technischen Ausstattung aus der Bauzeit, andere wiederum seien im Laufe der Zeit ergänzt oder erneuert worden. „Um die Entwicklung und Bedeutung dieses Zeugnisses technischer Errungenschaft dokumentieren zu können, haben wir von der AeDis AG eine umfangreiche Bestandsaufnahme und Vor-Ort-Untersuchung gemacht, in der unter anderem der Zustand des Objekts beschrieben und die technischen Details aufgenommen wurden“.

Zugleich diene das so erstellte Raumbuch als Ansatz für ein Erhaltungskonzept und mögliche Nachnutzungen, so die Architektin und Expertin für Denkmalpflege.