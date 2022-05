Hiß-Petrowitz seit 25 Jahren in der ÖDP

Die Friedrichshafener Gemeinderätin Sylvia Hiß-Petrowitz wurde am zurückliegenden Wochenende im Rahmen des ÖDP-Landesparteitags in Rastatt für 25 Jahre Parteimitgliedschaft geehrt. Sie erhielt dabei aus den Händen des baden-württembergischen Landesvorsitzenden Guido Klaut eine Urkunde und einen Apfelbaum der Sorte Sternrenette – einer alten Sorte, die vorwiegend auf Streuobstwiesen vorzufinden ist. Ihr wichtigstes politisches Anliegen war von Anfang an das Engagement vor Ort – also im Gemeinderat. Dort sitzt sie seit 2004, wo sie die Fraktionsgemeinschaft ÖDP/parteilos als Fraktionsvorsitzende anführt. Darüber hinaus war sie viele Jahre als Delegierte auf Landes- und Bundesebene in der Partei aktiv und kandidierte auch schon für den Bundes- und Landtag.