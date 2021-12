Hirschlatt wehrt sich gegen 150 neue Wohnungen

In Hirschlatt formiert sich Protest gegen den Bau von 120 oder sogar 150 neuen Wohneinheiten. Der Bebauungsplan „Kreuzlinger Straße“, über den der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt am Dienstag beriet, stößt weder beim Ortschaftsrat Ettenkirch noch in der Hirschlatter Bevölkerung auf Zustimmung. Akzeptieren will man nämlich maximal 90 neue Wohneinheiten, für die sich im PBU aber keine Mehrheit fand – ebenso wie für die beiden anderen Varianten, die von der Verwaltung favorisiert werden. Bereits am Montag soll der Gemeinderat entscheiden, wie viele Wohnungen gebaut werden.

Bei 90 Wohnungen soll Schluss sein

Ettenkirchs Ortsvorsteher Achim Baumeister hat im PBU maximal 120 Wohneinheiten noch zähneknirschend zugestimmt – als Beitrag von Ettenkirch zur Minderung des gesamtstädtischen Wohnungsdrucks. Am Tag darauf stimmte er aber mit dem Ortschaftsrat, der geschlossen für nur 90 Wohneinheiten plädierte. Um einen plötzlichen Sinneswandel Baumeisters handelte es sich nicht. Denn schon bevor im PBU die CDU-Stadträtin Mirjam Hornung eine Obergrenze von 90 Wohnungen vorschlug, hatte der Ortschaftsrat für maximal 90 Wohneinheiten plädiert.

„Es gab Vorplanungen dazu“, sagt Baumeister. „Aber die Verwaltung zog aus städteplanerischer Sicht eine verdichtete Bauweise vor. Den ersten Entwurf von 90 Wohneinheiten hat sie nie als Variante auf den Weg gebracht.“ Der Ortsvorsteher hofft nun, dass der Gemeinderat sich am Montag doch noch für maximal 90 Wohneinheiten entscheidet. „Für die Lösung, die wir im Ortschaftsrat schon immer gefordert haben“.

Warnung vor einer Überlastung der Infrastruktur

Der Ortschaftsrat fordert zudem, dass die Hirschlatter Infrastruktur parallel zum Bau der neuen Wohnungen verbessert wird, damit Hirschlatt die starke Vergrößerung der Einwohnerzahlen verkraftet. Das erklärt Wolfgang Gugenhahn von der Ettenkircher Ortsverwaltung. Im PBU war nämlich nur von einem zeitlich unklaren „perspektivischen“ Ausbau der Infrastruktur die Rede. Mit möglichen Verbesserungen in einer unverbindlichen Zukunft will sich der Ortschaftsrat aber nicht zufrieden geben.

Forderungen nach besserem Busverkehr und endlich einem Radweg

Konkret gebt es um eine bessere Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. Derzeit fahre die Linie 13 lediglich im Stundentakt, sagt Gugenhahn. Zudem komme mit einem großen neuen Wohngebiet eine schwer abzuschätzende Zahl von Kindern hinzu. Das müsse die Stadt im Auge behalten – „damit wir nicht plötzlich vor einer Kinderschar stehen, denen Ettenkirch weder Kindergarten- noch Grundschulplätze anbieten kann“, sagt Gugenhahn.

Ein Blick auf das künftige Baugebiet. Im Hintergrund der Turm der Kirche St. Sylvester. (Foto: Harald Ruppert)

Sehr wichtig sei auch der Bau eines Geh- und Radwegs an der Straße zwischen Hirschlatt und Eggenweiler, auf den man schon lange warte, denn diese Straße habe sich zur Hauptstrecke für den Berufsverkehr entwickelt.

Man kann niemandem zumuten, dort zu laufen oder mit dem Rad zu fahren; egal in welchem Alter. Wolfgang Gugenhahn von der Ettenkircher Ortsverwaltung

Das sieht auch Jasmin Baumann so. „Weil es da keinen Radweg gibt, muss ich meine Kinder mit dem Auto nach Ettenkirch fahren“, sagt die Hirschlatterin. Ein Problem, vor dem viele Eltern stehen, die ihre Kinder von Hirschlatt in die beiden Kindergärten und die Grundschule nach Ettenkirch schicken. Mit weiteren Kindern aus bis zu 150 Wohneinheiten werde sich das Problem verschärfen, glaubt Baumann. „Man muss doch erst die Infrastruktur schaffen, bevor man 150 neue Wohnungen plant.“

Hirschlatt hat 77 Haushalte - 150 neue könnten hinzukommen

Jasmin Baumann ist in Sachen Bebaungsplan „Kreuzlinger Straße“ das Sprachrohr der Hirschlatter Bevölkerung. Von den 203 Hirschlattern sähen rund 150 die Sache so wie sie, sagt sie. Und das bedeutet: „Wir sind nicht dagegen, dass gebaut wird. Aber nicht in dieser Größenordnung.“

Bei 90 Wohneinheiten müsse Schluss sein. Jasmin Baumann fürchtet, dass sonst der dörfliche Charakter von Hirschlatt verloren gehe. Nicht nur in baulicher Hinsicht, sondern auch im sozialen Miteinander. „Hirschlatt hat jetzt 77 Haushalte. Wenn 150 neue Wohnungen entstehen, erhöht sich die Einwohnerzahl von 200 auf 650 bis 800. Hirschlatt würde sich vervierfachen“, sagt sie. Daniel Mackenrodt, auch er ein Hirschlatter, rechnet vor, was dieses Wachstum bedeuten würde, wenn man es auf Friedrichshafen bezieht: „Wenn man das auf die Kernstadt hochrechnen würde, hätte die Stadt in kürzester Zeit 200 000 Einwohner.“