Hippos sind erneut Derbysieger

Vergangenen Samstag ist in der Ailinger Sporthalle das Derby der Handball-Kreisliga B Bodensee zwischen den Hippos, der dritten Mannschaft der HSG Langenargen-Tettnang, und der TSG Ailingen II ausgetragen worden. Am Ende siegten die Hippos mit 26:24. Laut Spielbericht zeichneten sich im Vorfeld personelle Engpässe beim HSG-Team ab. Es dauerte fast eine Halbzeit lang, bis sich Gäste gefunden und auf den Gegner eingestellt hatten.

Die Ailinger Gastgeber setzten durch einen jungen, wurfgewaltigen Rückraum die ersten Akzentpunkte und gingen mit 2:0 in Führung. Die Hippos spielten gut und vor allem ballsicher mit, nutzen jedoch die sich bietenden Chancen nicht konsequent genug. Die Ailinger hingegen machten mehr aus ihren Möglichkeiten, folgerichtig lagen die Hippos mit 3:7 zurück (15.). Die fanden nach einer Auszeit immer besser ins Spiel und verkürzten bis zur Pause auf 11:12.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein packendes und vor allem spannendes Derby. Durch den 14:14-Ausgleich (38.) war das Derby nun in beide Richtungen völlig offen. Knappe zehn Minuten wechselte die Führung ständig. Nach einer Auszeit der Hippos netzten diese doppelt ein und brachten sich auf die Siegerstraße. Den knappen Zwei-Tore-Vorsprung verwaltete die HSG, auch dank einem bärenstark haltenden Maximilian Beil im Tor, clever bis zum Schlusspfiff. Am Ende stand ein verdienter 26:24-Auswärtssieg fest.