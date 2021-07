HipHop-Star Maeckes von den „Orsons“ tritt in Friedrichshafen auf

Maeckes & die Gitarre tritt am Freitag und 27. August und um 19.30 Uhr am Konzertstrand auf dem Freigelände GZH auf. Tickets gibt es für 34 Euro unter oder unter der Telefonnummer 0751 / 29 55 57 77. Dort finden sich auch weitere Termine zur Veranstaltun

Gefeiert im Feuilleton, gelandet in den Charts – Maeckes ist einer der prägenden Liedermacher und Musikneudenker unserer Zeit. Er tritt am Freitag, 27. August, um 19.30 Uhr am Konzertstrand in Friedrichshafen auf, präsentiert von der Schwäbischen Zeitung. Insgesamt werden acht Sitzplatz-Konzerte mit unterschiedlichen Stars stattfinden.

Als Mitglied bei „Die Orsons“ öffnete Maeckes Deutschrap die Tür in ein neues Zeitalter und holte Gold. Er schrieb für Herbert Grönemeyer und arbeitete als Schauspieler. Als Solokünstler etablierte er sich als brillanter Analyst der Absurditäten unserer Gesellschaft. Das wird vom Feuilleton gefeiert („… punktet mit schlauen Texten zu aktuellen Themen“ (SWR2); „herrliche Musik“ (Berliner Zeitung)) und von den Fans gewürdigt. Erst im Juni landete Maeckes mit seinem neuen Album direkt auf Platz drei der deutschen Charts.

Am Konzertstrand legt Maeckes sein Handtuch zum Gitarrenkonzert bereit: nah, ruhig, ehrlich, intelligent. Kein Gitarrenkonzert ist wie das andere. Aber alle sind sie unfassbar witzig, beängstigend ernst und in den richtigen Momenten auch ein bisschen traurig, so heißt es in der Mitteilung.