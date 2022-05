Hinter die Kulissen schauen

Ob Fachkraft, Auszubildender oder Quereinsteiger – wer Lust hast, am Bodensee zu arbeiten, kann sich am Freitag, 13. Mai, beim Tag der offenen Tür der Tourismusbetriebe am deutschen Bodensee über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten informieren, schreibt das Team der Bodensee-Tourismus GmbH.

Mitarbeiter und Nachwuchskräfte für die Tourismusbranche zu gewinnen, stellte die Unternehmen bereits vor Corona vor große Herausforderungen, heißt es in der Pressemitteilung. Die vergangenen zwei Jahre haben diese schwierige Situation noch verstärkt. Mit Unterstützung der IHK Bodensee-Oberschwaben, der IHK Schwaben, der Dualen Hochschule Ravensburg und der Dehoga sei schließlich die Idee eines Tages der offenen Tür für Tourismusbetriebe am deutschen Bodensee entstanden. Am Tag der offenen Tür präsentieren sich von 14 bis 18 Uhr laut Meldung 35 Unternehmen.

Dazu eingeladen sind Fach- oder Aushilfskräfte, Studenten, Schulabgänger und alle weiteren Interessierten, die auf der Suche nach einem passenden Job im Tourismus sind. Dabei spiele es keine Rolle, ob ein passender Ferienjob oder Ausbildungsplatz gesucht wird, die geeignete Hochschule für das Tourismusstudium fehlt oder man durch einen Quereinstieg in den Traumberuf einsteigen möchte.

Die Frage, wie Tourismus überhaupt funktioniert, wird bei Führungen in den Betrieben beantwortet. Hier haben die Besucher die Möglichkeit, hinter die Kulissen von Hotellerie sowie Gastronomie zu schauen. Diverse Partnerunternehmen informieren zusätzlich über ihre Arbeit, Unternehmensphilosophie sowie offene Stellenangebote. Zudem gibt es weitere Aktionen, um einen bestmöglichen Eindruck von der Arbeit zu bekommen: Beispielsweise lädt das Team der Zehrer Gastronomie an verschiedenen Stationen zu Führungen durch die vielseitigen Bereiche einer Eventgastronomie ein. Außerdem bereiten die Köche beim Schaukochen in der Großküche kleine Köstlichkeiten zu, und im Restaurant kann man seine Fähigkeiten beim Eindecken und im Service schon einmal testen.

Ihre Türen öffnen werden beispielsweise auch das Ravensburger Spieleland oder das Hopfengut No. 20, das Hotel Traube am See oder verschiedene Tourismus-Marketing-Betriebe wie in Überlingen.

Weitere Informationen zu den teilnehmenden Betrieben sowie den Führungen und Aktionen gibt es unter www.echt-bodensee.de/bodensee-sucht-dich