Der Fallenbrunnen ist ein Ort der Verwandlung. Früher Kaserne, heute Standort für Bildung, Kultur, Kunst und Wirtschaft. Die Zeppelin-Universität greift diese Metamorphose auf – im Projekt „VorÜberFormierungen“, das Musik, Kunst und Performance umspannt und an drei Abenden auf dem gesamten Fallenbrunnen-Gelände stattfinden wird: diesen Freitag, Samstag und Sonntag.

Schwerter zu Pflugscharen

Den Auftakt macht eine Auftragskomposition des Leipziger Komponisten Steffen Schleiermacher, die dabei ihre Uraufführung erlebt. Die „Drei Stücke für Chor und Klavier“ werden vom Chor der ZU in einer Kammerchor-Besetzung mit dem Pianisten Ulrich Murtfeld auf die Bühne gebracht, unter der Leitung von Nikolai Gersak. Maximal 30 Minuten dauern die Vorstellungen. „Die Musik erinnert an Paul Hindemith und Hanns Eisler. Sie ist gemäßigt atonal“, sagt Joachim Landkammer vom „Artsprogram“ der ZU. „Schöne Akkorde kommen nur als Zitat und ironisch vor.“

Verschreckt zu sein braucht aber niemand. Die Komposition ist mit Humor gespickt und verarbeitet auf originelle Weise Texte, die den Prozess der Konversion hörbar machen. Dabei werden Schwerter zu Pflugscharen gemacht – indem eine Lexikon-Definition von „Schwert“ 13 Mal wiederholt wird. „Jedes Mal wird eine Silbe ausgetauscht. Am Ende ergibt sich eine Lexikon-Definition von ’Pflugschar’“, erklärt Landkammer. Weitere Textauszüge stammen von Erich Kästner (“Kennst du das Land, wo die Kanonen blühn?)“, Laotse und dem Philosophen Friedrich Schleiermacher. Seine Schrift „Gelegentliche Gedanken über Universitäten in deutschen Sinn“ (1807) lieferte die Gründungs-Idee für das deutsche Universitätswesen, neben den Schriften Humboldts. Komponist Steffen Schleiermacher ist übrigens ein Nachfahre des Philosophen.

Nach dem konzertanten Teil werden die Besucher den Fallenbrunnen selbst erkunden. Der Fallenbrunnen: was war er, was ist er heute, was ist von der Geschichte übrig, wo und wie verwandelt sich das Areal noch immer? Das sind Fragen, die sich der Dramaturgin und Regisseurin Anna Staab und ihrem studentischen Team stellten. Weil sie selbst an der ZU studierte, hat sie zum Fallenbrunnen einen engen Bezug. Sie entwickelte mit Studenten und Künstlern einen Parcours mit zehn Stationen, viele an besonders interessanten Orten: „Dieses Gelände hat die Ruinen eines ehemaligen Klärwerks und eines historischen Schwimmbades, einen seit Jahren nicht mehr genutzten Maschinenraum, in dem es schon lange keine Strom mehr gibt, oder das Heizhaus mit seinen architektonisch beeindruckenden Kohlenschütten“, zählt sie auf.

Bespielt werden mehrere Orte, die sonst nicht zugänglich sind. Auch von Künstlern, die dem Fallenbrunnen verbunden sind. So malt Ingrid Schmidt vor Publikum in den Katakomben der ZU – dort, wo sich früher ihr Atelier befand. Joanna Klakla aus Überlingen verbindet im Heizhaus deutsche, französische und arabischsprachige Schriftdokumente zu Collagen. Die Zeit, in der der Fallenbrunnen Flakkaserne war, verknüpft sich so mit der Nutzung durchs französische Militär und mit der jüngsten Zeit, in der hier arabischsprachige Flüchtlinge lebten. Den Innenhof des Fallenbrunnens 18 macht Sophie Hamann zum „Platz des kollektiven Vergessens“. „Es wird ein Denkmal errichtet und auch wieder zerstört“, sagt Staab. Verbunden wird der Parcours durch die Musik von Schleiermacher. An verschiedenen Stationen singt der ZU-Chor passende Auszüge. „Die Musik gibt einen Kommentar; oft steckt sie voller Bissigkeiten“, erklärt Staab.

Sie will den Fallenbrunnen als Ganzes wieder in den Blick rücken und erfahrbar machen. Im Fallenbrunnen verhält man sich heute zielgerichtet: „Wer hier sein Auto reparieren lässt, kennt die Uni oder das Kulturhaus nur als Ufo“, sagt Staab. „Wer eine der drei Bildungseinrichtungen besucht, kennt oft nur den Weg von der Bushaltstelle bis zur Zeppelin-Uni, zur Dualen Hochschule oder zur Swiss International School.“ Diesen „Parzellenblick“ will das Projekt aufbrechen. Es will auch zeigen, wo der Fallenbrunnen noch nicht in nutzenorientierte Planquadrate aufgeteilt ist – wo etwas wuchern kann, vom grünen Gestrüpp bis zur Kreativität.

Schon seit Dezember 2017 haben Anna Staab und die Studenten Gespräche mit Friedrichshafenern geführt. „Man hat uns dieses Bild vermittelt: Nach 1992, als die Franzosen weg waren, konnte man hier leben, machen, arbeiten. Das hat keinen geschert“, sagt Staab. Das hat sich gründlich geändert. Andere Stimmen halten den Fallenbrunnen aber noch immer für zwielichtig: „Im Fallenbrunnen ist es schmuddelig, hier passieren Vergewaltigungen –solche Vorstellungen halten sich“, erzählt sie. Sicher ist: Indem das Projekt „VorÜberFormierungen“ den Fallenbrunnen als Ganzes in den Blick nimmt, fügt es den Phantasmagorien über diesen Ort weitere hinzu.

Das Projekt „VorÜberFormierungen“ findet am Freitag, 4., Samstag, 5. und Sonntag, 6. Mai, im Fallenbrunnen statt. Der musikalische Auftakt ist jeweils um 19.30 Uhr im Graf von Soden-Forum der Zeppelin-Universität. Vor der Uraufführung am 4. Mai führt Komponist Steffen Schleiermacher um 18.30 Uhr in seine Komposition ein. Am 5. und 6. Mai gibt Joachim Landkammer die Einführung, jeweils um 19 Uhr.

Karten im Vorverkauf gibt es für 10 Euro/5 Euro bei Gessler 1862 sowie an der Abendkasse.