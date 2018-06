Himmlisch: Erlöserkirche feiert 60. Geburtstag

60 Jahre Erlöserkirche Friedrichshafen: Mit besonderen Feierlichkeiten zum Jubiläum hat die Gemeinde ihren runden Geburtstag gefeiert. Am Samstag fand das Konzert des CVJM-Posaunenchores statt, am Sonntag folgten der Gottesdienst und eine Gospelmatinee.

Aufgrund des schönen Sommerabends wurde die auf das Posaunenkonzert folgende Oldie-Night bis 22 Uhr kurzerhand nach draußen verlegt. Der Jubiläumssonntag begann mit einem Festgottesdienst. Mit-Zelebrant war der ehemalige Pfarrer Gert Gorgas i.R. Er dankte in seiner Predigt für das Entgegenkommen der katholischen Kirche und seinen Kollegen, allen voran aber der benachbarten Gemeinde „Zum Guten Hirten“ für die gelebte Ökumene. Was wirklich zähle im Leben seien die unsichtbaren Dinge: Glaube ,Liebe und Hoffnung.

Der Gottesdienst wurde musikalisch mitgestaltet von dem Gospelchor „Almost Heaven“ unter der Leitung des Kirchenmusikdirektors Sönke Wittnebel, der im Anschluss des Gottesdienstes zu einer Gospelmatinee einlud. Hier bekam das Wort Jubiläumsfeierlichkeiten noch eine ganz andere Bedeutung, denn der Chor feierte die gesungenen Gebete und den Lobpreis ganz besonders mitreißend und euphorisch. Mit ihren kraftvollen Stimmen verliehen die Sänger den Stücken eine enorme Ausdrucksfülle und Überzeugungskraft. Dies stellte auch gleich der erste Solist Matthias Fuhr eindrucksvoll unter Beweis.

Das Programm beinhaltete Gospel- und Popularmusik und so wurden die Zuhörer mit einem deutschen Stück („Gott liebt dich so wie du bist“) überrascht. Die Solistin Julia Funes sorgte hier bei den Besuchern mit ihrer klaren und gefühlvollen Stimme für einen wahren Gänsehautmoment. Dankbar nahmen die Besucher aber auch die Klassiker wie zum Beispiel „Ride the Chariot“ und „I love to praise him“ an. Schon rein optisch erinnerten die Sängerinnen und Sänger mit ihren einheitlichen Gewändern an einen typischen Gospelchor aus Amerika.

„Almost Heaven“ ist ein Chor, der den Gospel wirklich lebt und dies authentisch rüber brachte. Das Publikum spendete aufgrunddessen auch stehenden Applaus und bekam im Gegenzug eine Zugabe in Form eines weiteren Klassikers „I will follow him“, den viele aus dem bekannten Film „Sister Act“ kennen.

Der Chor rundete damit den geistlichen Impuls des Morgens gekonnt ab, bevor es für die Gäste zum Mittagessen und den weiteren Jubiläumsattraktionen am Nachmittag ging. Ein Blick in den Garten voller Mitfeiernden bekräftigte die Aussagen des Pfarrers Harald Kuhnle, das die Erlöserkirche eine Kirche ist, in welcher ausnahmsweise mal kein Mangel an Mitchristen herrsche. Auffallende viele junge Familien prägen das Gemeindeleben, das sich durch ein reges Miteinander zwischen Alt und Jung im Gleichgewicht halte.

Pfarrer Kuhnle sei auch der Aspekt der gelebten Nächstenliebe ganz wichtig und dies zeige sich – nicht nur an diesem Nachmittag– an den niedrigen Preisen des Mittagessens und Getränken. „Wir kommen dabei nicht auf die schwarze Null“, sagte Kuhnle. Aber darum ginge es ihm auch nicht. Wichtiger seien ihm die Familien mit vielen Kindern, die sich dann auch ohne finanzielle Bedenken mit an den Tisch setzten können.