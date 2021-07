Hilfskonvoi mit 18 Fahrzeugen rollt vom Bodensee in die Flutgebiete

Wer den Menschen in den Flutgebieten helfen möchte, wendet sich am besten an Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter oder die Malteser. Unter dem Sammelbegriff „Deutschland Hilft“ nehmen die Hilfsorganisationen Spenden entgegen: www.aktion-deutschland-hilft.de. Zudem hat der WDR eine Übersichtsseite angelegt, auf der weitere Spendenkonten aufgeführt werden: www1.wdr.de/nachrichten/spenden-spendenkonto-betroffene-unwetter-schaeden-100.html