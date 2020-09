Ein 93 Jahre alter Mann ist am Dienstagmittag in der Markdorfer Straße in Friedrichshafen aus einer hilflosen Lage befreit worden, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt. Der Senior war im Schlafzimmer seiner Wohnung gestürzt und konnte sich selbst nicht mehr aufrichten. Er schrie lautstark um Hilfe, worauf nach einiger Zeit zwei Passantinnen aufmerksam wurden. Die Frauen verständigten den Notruf. Eine Polizeistreife machte die Wohnung des 93-Jährigen aus. Da die Tür nicht anderweitig geöffnet werden konnte, wurde die Feuerwehr zur Notöffnung alarmiert. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den seit mehreren Stunden auf dem Boden liegenden Mann.