Hilfe, mein Hund ist ein TV-Junkie!

Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Dieses Sprichwort entpuppte sich in meinem Haushalt jüngst als Wahrheit – allerdings mit anderer tierischer Beteiligung.

Unsere Hündin Halya muss an manchen Tagen einen überschaubaren Zeitraum allein bleiben. Für sie kein Problem, in dieser Zeit schläft sie fest in ihrem Korb oder auf dem Sofa.

Das wissen meine Freundin und ich, weil wir – verrückte „Hunde-Eltern“, die wir sind – eine kleine Kamera in der Wohnung haben, um ab und an einen Blick auf das Hündchen zu werfen.

Vor kurzem prüfte ich auf meinem Handy das übertragene Kamerabild, ohne besondere Auffälligkeiten festzustellen. Als ich aber vor die Wohnungstür kam, vernahm ich ungewöhnliche Geräusche. Drinnen lief eindeutig der Fernseher. Kurz dachte ich an Einbrecher – aber die würden das doch TV-Gerät mitgehen lassen, statt es anzuschalten?

In der Wohnung sahen mich dann die großen, „unschuldigen“ Augen von Halya an. Sie musste beim Herumklettern auf dem Sofa die Fernbedienung betätigt haben. Ob ihr Ziel tatsächlich war, die VOX-Sendung „Shopping Queen“ zu schauen, konnte sie mir leider nicht beantworten.