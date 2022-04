Hilfe in schwieriger Zeit

Trotz Corona und den damit verbundenen Einschränkungen geht das Missionsprojekt St. Nikolaus weiter. Die Kontakte in die Diözese Mityana/Uganda haben in den vergangenen 50 Jahren reiche Früchte getragen. Ein Krankenhaus, Schulen und Wohnungen wurden gebaut, Brunnen gegraben und Patenschaften gepflegt. Die Pandemie hat jedoch vieles verändert.

Peter Förg, Projektleiter von Uganda-Freunde e.V., mit dem das Missionsteam St. Nikolaus zusammenarbeitet, berichtete bei einem Treffen Anfang April von der schwierigen Situation. Die lange Zeit der Schulschließungen, die engen Wohnverhältnisse, häusliche Gewalt, Kinderehen, täglicher Existenzkampf, fehlende Nahrungsmittel hätten an den Nerven aller gezehrt.

Nachdem der Lockdown im Januar endete, habe sich das Leben wieder normalisiert. Doch in praktisch allen Projekten seien die Folgen der Pandemie zu spüren. Die Cosna-Schule mit über 1000 Kindern und die Realschule St. Tereza mit über 600 Kindern seien überfüllt, berichtete Förg. Klassenzimmer und die Schlafräume reichten kaum aus, um alle Kinder aufzunehmen. Ein Großteil der Eltern sei nicht in der Lage Schulgeld zu bezahlen.

Wie die laufenden Kosten gedeckt werden sollen, bleibe im Moment offen. Die Projektverantwortlichen hoffen, dass sowohl Spendengelder wie auch zukünftige Einnahmen der Eltern helfen, die Kosten zu decken. Dank der Überbrückungshilfe, die vom Verein und der Sternsingeraktion bezahlt wurde, sei es gelungen, fast alle Lehrer in den Einrichtungen zu halten. Im Krankenhaus St. Francis sei die Situation ebenfalls schwierig, da viele Kranke für eine Behandlung keine finanziellen Mittel zur Verfügung haben. Es werde jedoch niemand abgewiesen.

Auch wenn die Not in allen Gesprächen greifbar gewesen sei, so sei auf der anderen Seite auch eine positive Aufbruchsstimmung zu spüren gewesen, merkte Förg an. „Wir haben keine Zeit zu jammern, es gilt, die Pandemie und deren Folgen zu meistern“, zitierte Förg einen Gesprächspartner.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort zeigten sich dankbar für die Solidarität, die sie durch den Verein Uganda-Freunde und die vielen Spenden auch aus Friedrichshafen erfahren haben.

Dem Missionsteam St. Nikolaus mit Maria Holder, Ruth Erichsen, Anneliese Volk und Christel Bachhofer liegt besonders die Unterstützung der Schulen am Herzen. Durch eine regelmäßige Spende von 17 Euro/Monat könne einem Kind der Besuch einer Grundschule ermöglicht werden.