Hilfe im Alter: „Wir planen mit den Menschen“

Wenn alte Menschen Unterstützung im Haushalt oder bei der Pflege benötigen, ist vielen zunächst nicht klar, an wen sie sich wenden können. Vor allem, wenn ein Notfall eintritt und schnell eine Lösung gefunden werden muss. Der Bodenseekreis hat hier bereits 2006 Abhilfe geschaffen: Die Broschüre „Hilfen im Alter“ listet die vielen Hilfsangebote auf, die es im Kreis gibt, übersichtlich geordnet nach Themenbereichen. Jetzt ist die vierte Auflage erschienen, seit dem Entstehen des Heftes sind mittlerweile 24000 Stück gedruckt worden.

Wiltrud Bolien ist bei der Sozialplanung des Bodenseekreises unter anderem für das Thema Altenhilfe zuständig, sie leitet auch die Arbeitsgemeinschaft Altenhilfe. In diesem Gremium kommen Fachkräfte der einzelnen Träger, die in der Altenhilfe tätig sind, mit freiwillig Engagierten der Altenhilfe zusammen. Diese Arbeitsgemeinschaft hat die vielen einzelnen Informationen über die Angebote akribisch zusammengetragen und aktualisiert die Auflagen nun beständig. Bolien hält diese Vorgehensweise für ziemlich einzigartig: „Es gibt wenig Landkreise, die betroffene Menschen und Fachleute vor Ort so intensiv einbeziehen“, sagt sie. Solche Beteiligungsstrukturen, eine Wertschätzung der Arbeit und die Kooperation auf Augenhöhe liegen der Broschüre zugrunde. „Wir planen nicht nur für die Menschen, sondern vor allem auch mit den Menschen“, sagt die Sozialarbeiterin.Die Arbeit in Netzwerken ist für sie ohnehin eine wichtige Arbeitsgrundlage. „Wir schaffen in der Sozialplanung ja Strukturen, um eine optimale Versorgung der Einwohner zu gewährleisten. Der freie Markt allein gibt das nicht her“, erklärt die 45-Jährige. Bolien kennt die Akteure in der Altenhilfe im gesamten Kreis. Derzeit sitzt sie auch im Netzwerk der Demenzkampagne Friedrichshafen und arbeitet daran mit, das Thema Demenz in die Öffentlichkeit zu tragen.

Mit der jetzt erschienenen vierten Auflage des Altenhilfewegweisers hat sich die Arbeitsgemeinschaft Altenhilfe einem neuen Thema gewidmet, was sich in zusätzlichen Seiten niederschlägt: Es gibt nun auch einen Teil, der Hilfen für ältere Menschen mit Behinderung aufzeigt. Das sei nötig geworden, weil jetzt immer mehr Menschen mit Behinderung alt werden. Doch auch über bewährte Themen gibt das Heft Auskunft: Wie sehen Entlastungen und Hilfen zu Hause aus? Was gibt es zu beachten, wenn ein alter Mensch die Wohnsituation verändern muss? Wer bietet welche ehrenamtlichen Hilfen an? Auch die spezifischen Angebote für Menschen mit Demenz und deren Angehörige vom niederschwelligen Beratungsangebot bis hin zur stationären Unterbringung sind darin zu finden.

Die im Januar diesen Jahres angelaufene Demenzkampagne Friedrichshafen wird von sieben Netzwerkpartnern getragen, die sich zum Ziel gesetzt haben, über das Thema Demenz zu informieren und Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Die Demenzkampagne läuft noch bis September. Weitere Informationen zum Netzwerk Demenzkampagne Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 504-0.