Hilfe gesucht: Crowdfunding-Projekt für Assistenz-Jobs

Mit einer App dem Pflegenotstand etwas entgegen setzten - das ist die Idee von Oliver Straub. Er will Menschen mit Behinderung, die auf eine persönliche Assistenz angewiesen sind, die Suche nach geeignetem Personal erleichtern. Um das Projekt zu finanzieren, hat er eine Crowdfunding-Kampagne gestartet.

Der Notstand im Pflegesektor macht sich für Menschen, die im Alltag auf eine persönliche Assistenz angewiesen sind, besonders bemerkbar. Der Arbeitsmarkt leidet nicht nur unter dem allgemeinen Personalmangel in der Pflege, sondern auch darunter, dass es nur wenig Aufklärung zum Thema Assistenz gibt. Der Beruf sei dadurch relativ unbekannt, sagt Oliver Straub. Der 36-Jährige weiß, wovon er spricht: Er ist selbst seit 16 Jahren querschnittsgelähmt und im Alltag auf die Unterstützung einer persönlichen Assistenz angewiesen.

Mit seiner App will Oliver Straub Aufklärungsarbeit leisten und Menschen, die auf persönliche Assistenz angewiesen sind, die Personalsuche erleichtern. Pflegekräfte, berufliche Quereinsteiger und Pflegebedürftige sollen sich deutschlandweit unkompliziert vernetzen und austauschen können. „Ich möchte eine Plattform für beide Seiten aufbauen“, sagt der 37-Jährige. Straub hat bereits vor Jahren eine Facebook-Gruppe mit ähnlichem Zweck gegründet. Die habe inzwischen allerdings über 500 000 Mitglieder und werde zunehmend unübersichtlich, erklärt er.

Straubs App soll nicht nur als Jobvermittlung, sondern auch als Informationsplattform dienen. Quereinsteiger und Interessierte sollen sich möglichst einfach über das Berufsfeld persönliche Assistenz informieren können. Straub hofft, dass so mehr Menschen dazu motiviert werden, in diesem Beruf zu arbeiten.

Unterstützer gesucht

Finanzieren will Oliver Straub sein Projekt über eine Crowd-Funding-Plattform. Bis zum 11. Oktober muss Straub dafür 12 000 Euro sammeln. Bisher fehlen ihm noch fast 10 000 Euro zu diesem Ziel. Wenn es mit der Finanzierung über Crowd-Funding nicht klappen sollte, will Straub einen Förderantrag bei „Aktion-Mensch“ stellen. Sobald das Projekt finanziert ist, geht es an das Entwickeln und Programmieren von App und Plattform. Straub hofft, dass er mit seinem Projekt im Laufe des Frühjahrs 2021 online gehen kann.

„Mein Ziel ist es, dass die Plattform in ganz Deutschland genutzt wird“, sagt Straub. Für ihn sei es außerdem wichtig, dass App und Plattform auch für Menschen mit geistigen Einschränkungen funktionieren. Darauf müsse beim Programmieren geachtet werden - die Inhalte will Straub beispielsweise in leichter Sprache anbieten.

Oliver Straub hat den Verein „Selbstbestimmt leben in Oberschwaben“ gegründet und ist als Inklusionsbotschafter in ganz Deutschland unterwegs. Wenn App und Plattform gestartet sind, will er mit verschiedenen Organisationen zusammenarbeiten und mit einer Tour durch deutsche Großstädte für seine Plattform werben.