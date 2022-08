Hilfe für junge Mama nach fünfjähriger Odyssee

Chefarzt Rick de Graaf hat einer Berlinerin nach fünf Jahren Krankheit geholfen. Mitte 30 sei Julia S. und mit Zwillingen schwanger, als sie urplötzlich zuerst Unterleibsschmerzen bekommt und bald darauf Schmerzen in den Beinen, dem Rumpf, im Kopf und sie das Gefühl hat, weit über das übliche Schwangerschaftsmaß hinaus „anzuschwellen“, so der Medizin Campus Bodensee in einer Pressemitteilung. In ihrer Heimatstadt Berlin macht sie sich auf die Suche nach einer Diagnose, wird von Arzt zu Arzt geschickt und beschreibt die Zeit seither als wahre Odyssee.

Die Zwillinge der Grundschullehrerin aus dem Südwesten der Hauptstadt sind gesund, wachsen und gedeihen prächtig. Aber ihrer Mutter gehe es noch immer schlecht. Ein Spezialist aus Köln untersucht sie gründlich und stellt nicht nur die Diagnose „Beckenvenensyndrom“, sondern schickt sie zu Chefarzt Rick de Graaf in Friedrichshafen.

Das Beckenvenensyndrom werde aufgrund seiner relativen Unbekanntheit bei Ärzten und Patienten häufig übersehen. Dazu entstehen die Beschwerden meistens nach einer Schwangerschaft und fälschlicherweise wird davon ausgegangen, dass die Beschwerden damit zusammenhängen. Die Schmerzen kommen vornehmlich aus dem kleinen Becken, aber auch ein Schweregefühl oder Ödem in den Beinen sind häufig auftretende Symptome. „Die Ursache liegt meist in einer Verengung einer Hauptvene im Becken oder im Bauch. Bei der großen Mehrheit der Patientinnen wird das Problem tatsächlich nicht identifiziert“, so Rick de Graaf.

Julia S. hat sie gefunden. 2021 macht sich die Berlinerin auf an den Bodensee zu de Graaf, seit 2018 Chefarzt der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie/Nuklearmedizin. Spezielle MRT- und Angiografie-Untersuchungen bestätigen den Verdacht des Kollegen in Köln. Mit einem modernen Stent im Becken, der die Gefäße dauerhaft offenhalten würde, therapiert er auch das Beckenvenensyndrom. „Die Technik wird schon seit längerem für Schlagaderprobleme angewendet, aber dass sie auch für die tiefen Venen des Beckens und der Beine sehr gut funktioniert, ist relativ unbekannt“, so de Graaf. Er ist einer der wenigen Ärzte in Deutschland, die diese Therapie regelmäßig vornehmen. Nach dem ersten minimal-invasiven Eingriff im Klinikum Friedrichshafen gehe es Julia S. schon deutlich besser.