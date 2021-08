Hilfe für den Seehaas bei der Aktion Ferienspiele

Auf der Aktion Ferienspiele in der Weilermühle ist einiges geboten. Seit Montag läuft die B-Aktion. Bereits am Donnerstag fand der Großgruppentag statt. Der gesamte Tag wird unter ein Motto gestellt und die Kinder dürfen in ihren Gruppen verschiedenste Spielstationen besuchen. Motto in diesem Jahr war Seehas, wozu sich die Betreuer und Betreurinnen einiges einfallen lassen haben. Der Seehas ist mit seinem kaputten Boot auf dem Weg zum Bodensee am Rotachstrand gestrandet. Alle Kinder mussten mit anpacken und Material für den Wiederaufbau des Bootes erspielen. Spiele wie das Drachenboot- oder Entenrennen, Fischerstechen und Karottenziehen im Tiefseemöhrenfeld wurden durch Coins (übersetzt: Münzen) belohnt. Diese konnten in der Werft gegen Material eingetauscht werden. Am Ende haben es alle Kinder zusammen geschafft und der Seehas‘ konnte wieder in den Bodensee zurückfahren. Foto: pm